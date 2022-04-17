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YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне - РИА Новости, 17.04.2022
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YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне
YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне - РИА Новости, 17.04.2022
YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне
Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Вайнах" в Чечне, сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. Ее слова... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T06:02
2022-04-17T10:47
общество
россия
youtube
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Вайнах" в Чечне, сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. Ее слова приводятся на сайте канала.YouTube-канал телекомпании рассказывал о событиях, происходящих в Чеченской Республике, освещал деятельность главы региона Рамзана Кадырова и публиковал материалы о российской спецоперации на Украине.Она подчеркнула, что телеканал вел свой аккаунт в YouTube с соблюдением всех требований, которые эта платформа выдвигала."Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях", — отметила Веселаева.Ранее YouTube — также без объяснения причин — заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Башкортостан". Директор ГТРК "Башкортостан" Азамат Салихов заявлял, что речь может идти о цензуре.В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая в том числе аккаунты госорганов в соцсетях.Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк, комментируя блокировку канала "Дума ТВ" на видеохостинге, предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к YouTube.
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общество, россия, youtube, вгтрк
06:02 17.04.2022 (обновлено: 10:47 17.04.2022)
 
YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне

YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне ГТРК "Вайнах"

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Вайнах" в Чечне, сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. Ее слова приводятся на сайте канала.
YouTube-канал телекомпании рассказывал о событиях, происходящих в Чеченской Республике, освещал деятельность главы региона Рамзана Кадырова и публиковал материалы о российской спецоперации на Украине.

"Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас как профессионалов еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией", — сказала Веселаева.

Она подчеркнула, что телеканал вел свой аккаунт в YouTube с соблюдением всех требований, которые эта платформа выдвигала.
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"Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях", — отметила Веселаева.
Ранее YouTube — также без объяснения причин — заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Башкортостан". Директор ГТРК "Башкортостан" Азамат Салихов заявлял, что речь может идти о цензуре.
В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая в том числе аккаунты госорганов в соцсетях.
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк, комментируя блокировку канала "Дума ТВ" на видеохостинге, предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к YouTube.
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