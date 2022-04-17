https://ria.ru/20220417/blokirovka-1783934139.html

YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне

YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне - РИА Новости, 17.04.2022

YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Вайнах" в Чечне, сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. Ее слова... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T06:02

2022-04-17T06:02

2022-04-17T10:47

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Вайнах" в Чечне, сообщила директор телеканала Рузана Веселаева. Ее слова приводятся на сайте канала.YouTube-канал телекомпании рассказывал о событиях, происходящих в Чеченской Республике, освещал деятельность главы региона Рамзана Кадырова и публиковал материалы о российской спецоперации на Украине.Она подчеркнула, что телеканал вел свой аккаунт в YouTube с соблюдением всех требований, которые эта платформа выдвигала."Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях", — отметила Веселаева.Ранее YouTube — также без объяснения причин — заблокировал канал филиала ВГТРК — ГТРК "Башкортостан". Директор ГТРК "Башкортостан" Азамат Салихов заявлял, что речь может идти о цензуре.В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая в том числе аккаунты госорганов в соцсетях.Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк, комментируя блокировку канала "Дума ТВ" на видеохостинге, предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к YouTube.

https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/youtube-1779840413.html

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общество, россия, youtube, вгтрк