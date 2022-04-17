https://ria.ru/20220417/biznes-1783939936.html
В России вырос спрос на готовый туристический бизнес
В России вырос спрос на готовый туристический бизнес - РИА Новости, 17.04.2022
В России вырос спрос на готовый туристический бизнес
Сервис "Авито" переполнен объявлениями о продаже турагентств по всей России - их количество за март по сравнению с февралем увеличилось на 89%, вместе с тем... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:44
2022-04-17T08:44
2022-04-17T08:44
россия
московская область (подмосковье)
авито
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" переполнен объявлениями о продаже турагентств по всей России - их количество за март по сравнению с февралем увеличилось на 89%, вместе с тем спрос на уже готовый бизнес в сфере туризма вырос со стороны пользователей в 2,3 раза, рассказали РИА Новости в компании."Авито" проанализировало продажи и цены на готовый бизнес в туристической сфере по всей России и сравнило данные за месяц - с начала марта."Весной этого года количество объявлений о продаже турагентств на "Авито" в целом по России увеличилось на 89% по сравнению с февралем. При этом спрос на готовый бизнес в сфере туризма вырос в 2,3 раза. Приобрести туристическое предприятие можно в среднем за 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В компании рассказали, что готовое турагентство, например, в Санкт-Петербурге можно приобрести за 50 тысяч рублей, в Московской области предлагается компания за 400 тысяч рублей."Есть интересные предложения по развитию локального туризма: например, в Сибири бизнес по организации туров на снегоходах, а в Крыму - туры на джипах. В Кемеровской области можно купить действующую базу отдыха за 4,2 миллиона рублей, такой бизнес стал очень востребован во время пандемии", - добавили в "Авито".
https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), авито
В России вырос спрос на готовый туристический бизнес
"Авито": в России в два раза спрос на готовый бизнес в сфере туризма