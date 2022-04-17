https://ria.ru/20220417/biznes-1783939936.html

В России вырос спрос на готовый туристический бизнес

В России вырос спрос на готовый туристический бизнес - РИА Новости, 17.04.2022

В России вырос спрос на готовый туристический бизнес

Сервис "Авито" переполнен объявлениями о продаже турагентств по всей России - их количество за март по сравнению с февралем увеличилось на 89%, вместе с тем... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:44

2022-04-17T08:44

2022-04-17T08:44

россия

московская область (подмосковье)

авито

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" переполнен объявлениями о продаже турагентств по всей России - их количество за март по сравнению с февралем увеличилось на 89%, вместе с тем спрос на уже готовый бизнес в сфере туризма вырос со стороны пользователей в 2,3 раза, рассказали РИА Новости в компании."Авито" проанализировало продажи и цены на готовый бизнес в туристической сфере по всей России и сравнило данные за месяц - с начала марта."Весной этого года количество объявлений о продаже турагентств на "Авито" в целом по России увеличилось на 89% по сравнению с февралем. При этом спрос на готовый бизнес в сфере туризма вырос в 2,3 раза. Приобрести туристическое предприятие можно в среднем за 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В компании рассказали, что готовое турагентство, например, в Санкт-Петербурге можно приобрести за 50 тысяч рублей, в Московской области предлагается компания за 400 тысяч рублей."Есть интересные предложения по развитию локального туризма: например, в Сибири бизнес по организации туров на снегоходах, а в Крыму - туры на джипах. В Кемеровской области можно купить действующую базу отдыха за 4,2 миллиона рублей, такой бизнес стал очень востребован во время пандемии", - добавили в "Авито".

https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), авито