https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html

Чума и тиф: чем занимались американские ученые на Украине

Чума и тиф: чем занимались американские ученые на Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Чума и тиф: чем занимались американские ученые на Украине

Минобороны впервые обнародовало список причастных к созданию биолабораторий на Украине. Среди них — бывший сотрудник Госдепа, который ранее изучал советские... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:10

игорь кириллов

украина

государственный департамент сша

министерство обороны сша

россия

сша

андерсон

геннадий онищенко

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Елена Попова. Минобороны впервые обнародовало список причастных к созданию биолабораторий на Украине. Среди них — бывший сотрудник Госдепа, который ранее изучал советские стратегические ядерные силы. По информации российских военных, американцы планировали заразить Россию, Белоруссию, Польшу и Молдавию тифом и гепатитом. Что об этом известно — в материале РИА Новости..Реки с тифом, опыты над людьми"Ранее мы приводили схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США. Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) — на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", — заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.Российским военным удалось раскрыть роль этой организации в военно-биологической деятельности Америки на территории Украины. Оказалось, что УНТЦ — это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения". Главная задача центра — распределение грантов в области биологического оружия.Представительства УНТЦ есть в Баку, Кишиневе, Тбилиси, а также в Харькове и Львове.Ученые отбирали пробы воды в крупных реках Украины — Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале, чтобы найти там возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е. Военные пришли к выводу, что американские и европейские исследователи хотели распространить инфекцию водным путем не только на территории России, но и заразить всю акваторию Черного и Азовского морей и даже Белоруссию, Молдавию и Польшу.Кроме того, в УНТЦ проводили опыты над людьми. В период с 2019 по 2021-й в городе Мерефа в Харьковской области ученые искали подопечных из клинической психиатрической больницы № 3. "Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении", — рассказал Кириллов.По его словам, деятельность лаборатории остановили только в январе 2022-го, а все оборудование и препараты сотрудники УНТЦ вывезли в западную Украину."Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов. Заказчиками и спонсорами являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США", — перечислил Кириллов.Среди причастных — бывший сотрудник ГосдепаБлагодаря спецоперации России на Украине стали известны имена и фамилии людей, причастных к этим экспериментам.Должность исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) занимал гражданин США Куртис Белаяч. Информации о нем немного, но известно, что он родился 27 августа 1968-го в Калифорнии. Образование получил в калифорнийском университете управления Андерсона, имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994-го.Председателем правления УНТЦ от Евросоюза в российском ведомстве называют Эдди Артур Майера. О нем также нет ни одного упоминания в западных СМИ.Еще один куратор из США — Филипп Доллифф. В Госдепе он был заместителем помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения. Срок его полномочий истек 31 марта, но информация сохранилась на сайте департамента.До прихода в штат Госдепа Доллифф изучал советские стратегические ядерные силы. В начале карьеры трудился над такими проектами, как разработка Стратегической оборонной инициативы, а также занимался программами по уменьшению угроз, которые исходят от Северной Кореи и террористических групп.В Минобороны также представили рекомендацию Госдепа, в которой одобряется сотрудничество УНТЦ с подрядчиком Пентагона Black & Veatch. Вице-президент компании Мэтью Вэббер выражает готовность к работе в рамках военно-биологических исследований на Украине.По словам Кириллова, американских кураторов в большей степени интересовали исследования, имеющие двойное назначение, — например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения". А также проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский Союз".Цели этих исследований — изучение чумы, туляремии, птичьего гриппа и африканской чумы свиней.Угроза реальна"Военные биологические базы США — реальная угроза. Если мы не закроем эти лаборатории, то это будет постоянно существующий военный потенциал США", — отмечал доктор медицинских наук, заслуженный врач России Геннадий Онищенко.По его словам, такие базы начали активно появляться сразу после распада СССР. В Грузии и Казахстане они очень хорошо оснащены. Средства на них идут из оборонного бюджета США. Онищенко подчеркивает: американцы действуют абсолютно открыто и финансирование никто не скрывает.США модернизировали несколько лабораторий и на Украине. По официальной информации, они были необходимы для борьбы с инфекционными заболеваниями и предотвращения вспышек эпидемии, а не для ее распространения.Российский президент Владимир Путин отмечал, что Пентагон пытается активно замести следы секретных программ, в том числе экспериментов с образцами коронавируса, сибирской язвы и "других смертоносных заболеваний". "Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия", — сказал президент.Беспокойство российских властей вызвано тем, что в законодательстве США сохранены нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия. "Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия", — указано в заявлении Минобороны.Москва уже много лет добивается укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, но США блокируют процесс. Возможно, удастся добиться подвижек после обнародования новых фактов от российских военных.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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игорь кириллов, украина, государственный департамент сша, министерство обороны сша, россия, сша, андерсон, геннадий онищенко, одесса, биологическое оружие