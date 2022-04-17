https://ria.ru/20220417/bayden-1784009628.html

В Госдуме посоветовали Байдену приехать не в Киев, а в Донбасс

В Госдуме посоветовали Байдену приехать не в Киев, а в Донбасс - РИА Новости, 17.04.2022

В Госдуме посоветовали Байдену приехать не в Киев, а в Донбасс

Приглашение президента США Джо Байдена в Киев на фоне вооружения населения выглядит как возможное покушение со стороны украинских властей на его жизнь, чтобы... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:49

2022-04-17T22:49

2022-04-17T22:49

в мире

украина

донбасс

киев

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приглашение президента США Джо Байдена в Киев на фоне вооружения населения выглядит как возможное покушение со стороны украинских властей на его жизнь, чтобы узнать о происходящем, Байдену следует приехать в Донбасс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что рассчитывает на визит Байдена в Киев."Зеленский вооружил практически все население Киева, в том числе тысячи и тысячи представителей криминалитета и бывших заключённых. В таких условиях приглашение Байдена, честно говоря, похоже на покушение на него", - заявил политик.Как добавил парламентарий, если украинские власти хотят показать американскому лидеру происходящее, Байдена в этом случае стоит пригласить не в Киев, а "поближе к Луганску и Донецку"."Байдену следует приехать туда, где идёт бой, где украинские войска используют мирное население как живой щит. Там он убедится, правду говорит Россия или нет", - резюмировал Шхагошев.Белый дом ранее заявлял, что поездки на Украину в планах Байдена нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/bayden-1783868384.html

https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, донбасс, киев, владимир зеленский, джо байден