https://ria.ru/20220417/baranyuk-1783997874.html

Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе

Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022

Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе

Войска ДНР ликвидировали полсотни украинских солдат и офицеров, в том числе командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:14

2022-04-17T20:14

2022-04-17T22:14

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ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Войска ДНР ликвидировали полсотни украинских солдат и офицеров, в том числе командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.Там отметили, что в ночь с 11 на 12 апреля группа украинских морпехов попыталась прорваться с территории завода имени Ильича в Мариуполе. Им не позволили сделать это силы Народной милиции. "В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", — говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Ранее Министерство обороны России сообщало, что металлургический комбинат имени Ильича в городе полностью освобожден от украинских националистов.Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть удалось взять под контроль.За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/naemniki-1783960753.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр