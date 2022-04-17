Рейтинг@Mail.ru
Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/baranyuk-1783997874.html
Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе
Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022
Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе
Войска ДНР ликвидировали полсотни украинских солдат и офицеров, в том числе командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:14
2022-04-17T22:14
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
россия
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783950271_0:175:3114:1927_1920x0_80_0_0_a22087cd21c782fd9e4d2c979d31a07b.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Войска ДНР ликвидировали полсотни украинских солдат и офицеров, в том числе командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.Там отметили, что в ночь с 11 на 12 апреля группа украинских морпехов попыталась прорваться с территории завода имени Ильича в Мариуполе. Им не позволили сделать это силы Народной милиции. "В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", — говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Ранее Министерство обороны России сообщало, что металлургический комбинат имени Ильича в городе полностью освобожден от украинских националистов.Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть удалось взять под контроль.За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/naemniki-1783960753.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783950271_146:251:2542:2048_1920x0_80_0_0_c56245a23b98eee0cf4c12c4138caa64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр
20:14 17.04.2022 (обновлено: 22:14 17.04.2022)
 
Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе

В Мариуполе нашли тело командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Баранюка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе
Разрушенные здания на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Войска ДНР ликвидировали полсотни украинских солдат и офицеров, в том числе командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
Там отметили, что в ночь с 11 на 12 апреля группа украинских морпехов попыталась прорваться с территории завода имени Ильича в Мариуполе. Им не позволили сделать это силы Народной милиции.
"В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", — говорится в сообщении народной милиции в Telegram.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что металлургический комбинат имени Ильича в городе полностью освобожден от украинских националистов.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 13:21
Следователи устанавливают данные наемников, воюющих на стороне Украины
Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть удалось взять под контроль.
За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала