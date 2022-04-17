https://ria.ru/20220417/bank-1783940912.html

Мошенники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях

Мошенники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях - РИА Новости, 17.04.2022

Мошенники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях

Мошенники стали в три раза чаще находить жертв в соцсетях и усилили атаки на молодых людей 18–22 лет, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:07

2022-04-17T09:07

2022-04-17T09:07

технологии

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники стали в три раза чаще находить жертв в соцсетях и усилили атаки на молодых людей 18–22 лет, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Однако классической схемой мошенников остается звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка или представителя одного из государственных органов, который сообщает о мошеннической операции по счету жертвы и предлагает спасти деньги, выведя их на "защищенный" или "безопасный" счет."Основное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что, как правило, теперь мошенники звонят не от имени "Сбера", а от имени других банков", - отметил Кузнецов.По-прежнему актуально и мошенничество с кредитами, когда клиенту банка звонит неизвестный и сообщает о попытке оформить ссуду на имя жертвы, а чтобы отменить эту заявку, нужно оформить такой же кредит и перевести эти деньги на "защищенный" счет, рассказывает зампред правления Сбербанка."При звонках от имени следователей, прокуратуры и других служб подставляются действительные номера, указанные на сайтах ведомств. Доля таких звонков выросла c 1–2% в январе 2021 года до 11% в декабре 2021 года", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, сбербанк россии, сбер