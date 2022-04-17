https://ria.ru/20220417/balbek-1784007571.html

Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину

Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину - РИА Новости, 17.04.2022

Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:22

2022-04-17T22:22

2022-04-17T22:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что Россия не собирается 10 лет демилитаризировать Украину."В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину", - сказал РИА Новости Бальбек.Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить украинским войскам поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. При этом Киев регулярно заявляет, что ЕС, по его мнению, "помогает недостаточно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр