Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину
Эксперт Бальбек о словах Зеленского: Россия не будет десять лет демилитаризировать Украину
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что Россия не собирается 10 лет демилитаризировать Украину.
"В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину", - сказал РИА Новости Бальбек.
Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить украинским войскам поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. При этом Киев регулярно заявляет, что ЕС, по его мнению, "помогает недостаточно".
"Ему, конечно, чем дольше это будет, тем лучше. Не удивлюсь, если президент Украины "в доле" от поставок западного вооружения. В таком случае Владимир Зеленский готов воевать до своей ... старости. Но этого не будет. Поставки оружия его не спасут, а неонацизм на Украине будет уничтожен. Впрочем, он может воевать с нами в своих интервью или мемуарах, но это уже другая война, без смертей и перестрелок", - добавил Бальбек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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