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Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/balbek-1784007571.html
Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину
Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину - РИА Новости, 17.04.2022
Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T22:22
2022-04-17T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что Россия не собирается 10 лет демилитаризировать Украину."В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину", - сказал РИА Новости Бальбек.Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить украинским войскам поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. При этом Киев регулярно заявляет, что ЕС, по его мнению, "помогает недостаточно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
22:22 17.04.2022
 
Эксперт: Россия не собирается десять лет демилитаризировать Украину

Эксперт Бальбек о словах Зеленского: Россия не будет десять лет демилитаризировать Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова вести бои "десять лет", заявил что Россия не собирается 10 лет демилитаризировать Украину.
"В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину", - сказал РИА Новости Бальбек.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить украинским войскам поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. При этом Киев регулярно заявляет, что ЕС, по его мнению, "помогает недостаточно".
"Ему, конечно, чем дольше это будет, тем лучше. Не удивлюсь, если президент Украины "в доле" от поставок западного вооружения. В таком случае Владимир Зеленский готов воевать до своей ... старости. Но этого не будет. Поставки оружия его не спасут, а неонацизм на Украине будет уничтожен. Впрочем, он может воевать с нами в своих интервью или мемуарах, но это уже другая война, без смертей и перестрелок", - добавил Бальбек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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