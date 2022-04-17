https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html

Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника

Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника - РИА Новости, 17.04.2022

Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника

Оператор беспилотника РИА Новости снял первые кадры с высоты птичьего полета территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где блокированы украинские боевики. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:29

2022-04-17T22:29

2022-04-17T22:51

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МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Оператор беспилотника РИА Новости снял первые кадры с высоты птичьего полета территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где блокированы украинские боевики.Ранее они отказались сложить оружие несмотря на гарантии Минобороны сохранить им жизни.Как передает корреспондент РИА Новости, бои на предприятии продолжаются.На кадрах виден большой черный столб дыма, поднимающийся над территорией завода, и другие менее масштабные очаги дыма и возгорания. Беспилотник пролетает над заводскими постройками, кранами для разгрузки судов в каналах, ведущих в Азовское море, жилыми домами в прилегающих к "Азовстали" кварталах.По словам оператора РИА Новости, съемки начались из центра Мариуполя, севернее завода, неподалеку от драмтеатра.После 17:00 мск ситуация на передовой оставалась напряженной, при этом российские военные и бойцы Народной милиции ДНР стабильно продвигались вперед, рассказал РИА Новости командир донецкого подразделения с позывным "Хохол".Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члнены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220417/baranyuk-1783997874.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с беспилотника с территории "Азовстали" в Мариуполе Первые кадры РИА Новости с беспилотника с территории "Азовстали" в Мариуполе, где блокированы украинские боевики 2022-04-17T22:29 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр