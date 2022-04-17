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В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/azovstal-1783929952.html
В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"
В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 17.04.2022
В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"
Заблокированные на территории завода "Азовстали" в Мариуполе боевики и наемники требуют у властей Украины разрешения сдаться в плен, заявил руководитель... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T01:22
2022-04-17T01:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
украина
мариуполь
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заблокированные на территории завода "Азовстали" в Мариуполе боевики и наемники требуют у властей Украины разрешения сдаться в плен, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, согласно информации, которую Вооруженные силы получили с помощью 367 радиоперехватов, проведенных за сутки, боевики в безвыходном положении, практически без еды и воды, они настойчиво требуют от Киева одобрения на сдачу в плен."При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени", — добавил Мизинцев.
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в мире, михаил мизинцев, украина, мариуполь, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны украины, донецкая народная республика, днр
01:22 17.04.2022 (обновлено: 01:48 17.04.2022)
 
В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"

Генерал-полковник Мизинцев: боевики в Мариуполе требуют у Киева разрешения сдаться в плен

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр РИА Новости. Заблокированные на территории завода "Азовстали" в Мариуполе боевики и наемники требуют у властей Украины разрешения сдаться в плен, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В течение 16 апреля 2022 года отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь", — сказал генерал.
По его словам, согласно информации, которую Вооруженные силы получили с помощью 367 радиоперехватов, проведенных за сутки, боевики в безвыходном положении, практически без еды и воды, они настойчиво требуют от Киева одобрения на сдачу в плен.
"При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени", — добавил Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевУкраинаМариупольРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДНР
 
 
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