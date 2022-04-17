https://ria.ru/20220417/azovstal-1783929952.html

В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"

В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 17.04.2022

В Минобороны заявили, что Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"

Заблокированные на территории завода "Азовстали" в Мариуполе боевики и наемники требуют у властей Украины разрешения сдаться в плен, заявил руководитель... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:22

2022-04-17T01:22

2022-04-17T01:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

украина

мариуполь

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министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заблокированные на территории завода "Азовстали" в Мариуполе боевики и наемники требуют у властей Украины разрешения сдаться в плен, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, согласно информации, которую Вооруженные силы получили с помощью 367 радиоперехватов, проведенных за сутки, боевики в безвыходном положении, практически без еды и воды, они настойчиво требуют от Киева одобрения на сдачу в плен."При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени", — добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220417/obstrel-1783929617.html

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