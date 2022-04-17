https://ria.ru/20220417/azovstal-1783928197.html
В Минобороны предложили боевикам и наемникам на "Азовстали" сложить оружие
В Минобороны предложили боевикам и наемникам на "Азовстали" сложить оружие - РИА Новости, 17.04.2022
В Минобороны предложили боевикам и наемникам на "Азовстали" сложить оружие
Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатов и иностранным наемникам, заблокированным на территории мариупольского завода "Азовсталь", с 06:00 мск 17... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T00:36
2022-04-17T00:36
2022-04-17T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатов и иностранным наемникам, заблокированным на территории мариупольского завода "Азовсталь", с 06:00 мск 17 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что к этому решению подтолкнули принципы гуманности. Для этого с 05:00 мск должна установиться непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией, а с 05:30 мск обе стороны объявляют "режим полной тишины" и гарантируют его неукоснительное соблюдение".Само начало действия "режима тишины", по его словам, обозначится поднятием флагов в 06:00 мск: со стороны России — красных, со стороны Украины — белых по всему периметру заводской территорий. Кроме того, факт готовности к введению "режима тишины" сторонами подтверждается по всем каналам связи. Выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов ожидается до 13:00 мск.Это заявление, указал Мизинцев, подлежит немедленному опубликованию и доведению до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ. Это же сообщение в течение ночи непрерывно будут доводить до боевиков на "Азовстали" по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.По словам Мизинцева, за прошедшие сутки ВС России 367 раз перехватили радиопереговоры украинских формирований на территории комбината. Он указал на их безвыходное положение, у боевиков, в частности, почти не осталось еды и воды."Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен", — добавил Мизинцев.Однако власти запрещают им это делать и угрожают расстрелом, пояснил генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика, в мире
00:36 17.04.2022 (обновлено: 09:30 17.04.2022)
В Минобороны предложили боевикам и наемникам на "Азовстали" сложить оружие
Минобороны России предложило боевикам на "Азовстали" сложить оружие с шести утра 17 апреля
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатов и иностранным наемникам, заблокированным на территории мариупольского завода "Азовсталь", с 06:00 мск 17 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", — сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что к этому решению подтолкнули принципы гуманности. Для этого с 05:00 мск должна установиться непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией, а с 05:30 мск обе стороны объявляют "режим полной тишины" и гарантируют его неукоснительное соблюдение".
Само начало действия "режима тишины", по его словам, обозначится поднятием флагов в 06:00 мск: со стороны России — красных, со стороны Украины — белых по всему периметру заводской территорий. Кроме того, факт готовности к введению "режима тишины" сторонами подтверждается по всем каналам связи. Выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов ожидается до 13:00 мск.
Это заявление, указал Мизинцев, подлежит немедленному опубликованию и доведению до ООН
, ОБСЕ
, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ. Это же сообщение в течение ночи непрерывно будут доводить до боевиков на "Азовстали" по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.
По словам Мизинцева, за прошедшие сутки ВС России 367 раз перехватили радиопереговоры украинских формирований на территории комбината. Он указал на их безвыходное положение, у боевиков, в частности, почти не осталось еды и воды.
"Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен", — добавил Мизинцев.
Однако власти запрещают им это делать и угрожают расстрелом, пояснил генерал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.