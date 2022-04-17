https://ria.ru/20220417/avto-1783933959.html

Около половины россиян планируют сменить авто

Около половины россиян планируют сменить авто - РИА Новости, 17.04.2022

Около половины россиян планируют сменить авто

Чуть более половины россиян намерены сменить автомобиль, треть из них планируют покупку за счет кредита, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T05:51

2022-04-17T05:51

2022-04-17T05:57

авто

общество

россия

росгосстрах

открытие (банк)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чуть более половины россиян намерены сменить автомобиль, треть из них планируют покупку за счет кредита, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты "Росгосстраха" и банка "Открытие".Согласно исследованию, три самых распространенных причины, влияющих на решение сменить автомобиль — его "возраст" (34 процента), недостаточная вместительность (20 процентов) и большой пробег (16 процентов).Причем от "возраста" нынешней машины зависит и выбор в пользу новой или подержанной на смену. Значимо выше доля тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, среди респондентов, владеющих машиной от одного года до трех лет и от четырех до семи лет (43 процента и 42 процента соответственно). Среди тех, у кого есть автомобиль со сроком эксплуатации более семи лет, максимальна доля собирающихся покупать машину с пробегом (27 процентов), отмечают эксперты."Не менее важным фактором при этом выборе является и доход: вполне предсказуемо максимальная доля тех, кто рассматривает только новые автомобили, оказалась среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей на члена семьи в месяц — больше половины из них не собирается искать замену на вторичном рынке", — добавляют они.В целом 31 процент автомобилистов рассматривают машины в ценовой категории от 500 тысяч до миллиона рублей, 21 процент — от миллиона до 1,5 миллиона рублей, и 17 процентов — от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей. О покупке автомобиля стоимостью свыше четырех миллионов рублей, согласно исследованию, думают только три процента опрошенных.

https://ria.ru/20220416/kitay-1783841509.html

https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html

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авто, общество, россия, росгосстрах, открытие (банк)