https://ria.ru/20220417/avto-1783933959.html
Около половины россиян планируют сменить авто
Около половины россиян планируют сменить авто - РИА Новости, 17.04.2022
Около половины россиян планируют сменить авто
Чуть более половины россиян намерены сменить автомобиль, треть из них планируют покупку за счет кредита, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T05:51
2022-04-17T05:51
2022-04-17T05:57
авто
общество
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росгосстрах
открытие (банк)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чуть более половины россиян намерены сменить автомобиль, треть из них планируют покупку за счет кредита, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты "Росгосстраха" и банка "Открытие".Согласно исследованию, три самых распространенных причины, влияющих на решение сменить автомобиль — его "возраст" (34 процента), недостаточная вместительность (20 процентов) и большой пробег (16 процентов).Причем от "возраста" нынешней машины зависит и выбор в пользу новой или подержанной на смену. Значимо выше доля тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, среди респондентов, владеющих машиной от одного года до трех лет и от четырех до семи лет (43 процента и 42 процента соответственно). Среди тех, у кого есть автомобиль со сроком эксплуатации более семи лет, максимальна доля собирающихся покупать машину с пробегом (27 процентов), отмечают эксперты."Не менее важным фактором при этом выборе является и доход: вполне предсказуемо максимальная доля тех, кто рассматривает только новые автомобили, оказалась среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей на члена семьи в месяц — больше половины из них не собирается искать замену на вторичном рынке", — добавляют они.В целом 31 процент автомобилистов рассматривают машины в ценовой категории от 500 тысяч до миллиона рублей, 21 процент — от миллиона до 1,5 миллиона рублей, и 17 процентов — от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей. О покупке автомобиля стоимостью свыше четырех миллионов рублей, согласно исследованию, думают только три процента опрошенных.
https://ria.ru/20220416/kitay-1783841509.html
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авто, общество, россия, росгосстрах, открытие (банк)
05:51 17.04.2022 (обновлено: 05:57 17.04.2022)
Около половины россиян планируют сменить авто
Исследование: около половины россиян планируют сменить авто
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чуть более половины россиян намерены сменить автомобиль, треть из них планируют покупку за счет кредита, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты "Росгосстраха" и банка "Открытие".
"Около половины автовладельцев в нашей стране планируют сменить машину, причем 32 процента намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21 процент — подержанный… При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30 процентов опрошенных, 32 процента респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36 процентов хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля", — выяснили специалисты.
Согласно исследованию, три самых распространенных причины, влияющих на решение сменить автомобиль
— его "возраст" (34 процента), недостаточная вместительность (20 процентов) и большой пробег (16 процентов).
Причем от "возраста" нынешней машины зависит и выбор в пользу новой или подержанной на смену. Значимо выше доля тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, среди респондентов, владеющих машиной от одного года до трех лет и от четырех до семи лет (43 процента и 42 процента соответственно). Среди тех, у кого есть автомобиль со сроком эксплуатации более семи лет, максимальна доля собирающихся покупать машину с пробегом (27 процентов), отмечают эксперты.
"Не менее важным фактором при этом выборе является и доход: вполне предсказуемо максимальная доля тех, кто рассматривает только новые автомобили, оказалась среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей на члена семьи в месяц — больше половины из них не собирается искать замену на вторичном рынке", — добавляют они.
В целом 31 процент автомобилистов рассматривают машины в ценовой категории от 500 тысяч до миллиона рублей, 21 процент — от миллиона до 1,5 миллиона рублей, и 17 процентов — от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей. О покупке автомобиля стоимостью свыше четырех миллионов рублей, согласно исследованию, думают только три процента опрошенных.