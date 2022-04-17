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Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных - РИА Новости, 17.04.2022
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Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных - РИА Новости, 17.04.2022
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных
Российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, заявил в воскресенье... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:05
2022-04-17T11:05
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей", - сказал Конашенков.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:05 17.04.2022
 
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных

Минобороны: российская армейская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенное здание на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Разрушенное здание на территории воинской части ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенное здание на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей", - сказал Конашенков.
Военнослужащий российской армии - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 10:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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