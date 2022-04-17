https://ria.ru/20220417/aviatsiya-1783949173.html
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных - РИА Новости, 17.04.2022
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных
Российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, заявил в воскресенье... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:05
2022-04-17T11:05
2022-04-17T11:05
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Российская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных
Минобороны: российская армейская авиация за ночь уничтожила более 50 украинских военных