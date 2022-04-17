https://ria.ru/20220417/avariya-1783129454.html

"Он даже не извинился": история девушки, чудом выжившей после ДТП

"Он даже не извинился": история девушки, чудом выжившей после ДТП - РИА Новости, 17.04.2022

"Он даже не извинился": история девушки, чудом выжившей после ДТП

Прошлой весной фельдшер Алина Афанасиади из Ессентуков попала в страшное ДТП — в первый рабочий день из-за пьяного водителя потеряла ногу. Родственники... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:11

общество

дтп

авария

ессентуки

здоровье

алкоголь

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Прошлой весной фельдшер Алина Афанасиади из Ессентуков попала в страшное ДТП — в первый рабочий день из-за пьяного водителя потеряла ногу. Родственники потратили все деньги на лечение. Лихач после аварии почти год жил прежней жизнью — его даже не лишили прав. Недавно ему вынесли приговор, но Алина с матерью обжаловали решение. РИА Новости разбиралось в ситуации.Первый рабочий деньВ ночь на 11 марта 2021-го бригада медиков выехала на вызов. Остановились на обочине. Алина вышла, и в этот момент в скорую влетел пьяный 28-летний парень. Девушку зажало между двумя автомобилями."Я не потеряла сознание, но из-за шока боли не чувствовала. Лишь легкое покалывание в правой ноге. А она превратилась в фарш с костями. Мысли приходили абсурдные. Увидела лужу крови вокруг себя, подумала: как же теперь отстирать новую форму. Это ведь был мой первый рабочий день, — вспоминает она. — Никогда не забуду жажду, которую ощущаешь при большой кровопотере".По дороге в больницу врачи сообщили: ногу не спасти. Алину ввели в искусственную кому на десять дней. Также обнаружили переломы таза и левой ноги. Очнувшись, девушка достаточно спокойно отреагировала на ампутацию. Эмоционально сложнее пришлось матери."В Ессентуках я жила одна. Мама с отцом — в Греции, где я и родилась. После школы в 2016-м переехала на Кавказ, училась в Пятигорском медицинском колледже, — рассказывает Алина. — Когда оказалась в реанимации, врачи дозвонились до мамы, и она тут же прилетела"."Сама себе врач"Из больницы выписали через три месяца. Инвалидам первой группы бесплатно положена коляска. Не дождались — купили за свой счет. В Фонде социального страхования (ФСС) заверили: если предоставить чеки, деньги вернут, но пока траты не компенсировали."Сами покупали и костыли, тоже бесплатные по закону. Мне их в итоге выдали, но мало того что с задержкой, так еще и не те — подмышечные вместо подлокотных", — говорит Алина.Проблемы были и с протезом. Сказали, предоставят не раньше конца года. Но это слишком долго, "расхаживать" ногу нужно как можно скорее. Помогли чиновники из Ставрополья, записав на прием в городской центр протезирования "Без барьеров". Там помогли получить протез. Ходить на таком нельзя, так что летом Алина заново училась стоять."Месяц назад выдали второй протез. Микропроцессорный, стоит около четырех миллионов. Правда, в час на нем можно пройти около четырех километров, не больше, иначе механизмы быстро износятся, — объясняет девушка. — Пока привыкаю к нему, еще передвигаюсь с тростью. Хотя бы так. Из-за сидячего образа жизни набрала в весе — надеюсь, приведу себя в порядок".Есть сложности и с реабилитацией. Массаж — за свой счет, на физиотерапию не записывают. "Обещали отправить в пятигорский санаторий, но на меня нет квот. Про психологическую помощь уже молчу — здесь я сама себе врач".Судебные разбирательстваДело возбудили по части второй статьи 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения"). Следствие затянулось, сдвинулось с мертвой точки лишь после общественного резонанса. Тогда повторно провели автотехническую и медицинскую экспертизу.По словам матери Алины, Ларисы Терехиной, лихача только через шесть часов после аварии освидетельствовали на алкоголь. Об этом она узнала из материалов следствия осенью 2021-го, когда их передали в суд.Пока шли разбирательства, с водителя взяли подписку о невыезде. "Его соседи писали коллективные жалобы. Боялись, снова пьяным сядет за руль", — отмечает Алина.Те, кто знаком с лихачом и его семьей, в целом отзываются о них положительно: "Благополучные. Парень хороший. Выпил просто. Сам очень переживал. Трагедия ведь такая".Виновник аварии, по словам Алины, ни разу не извинился лично, не звонил, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья. "В суде здоровался со всеми, кроме меня. В приговоре указано, что он "раскаялся". Но в чем, так и не понятно".Родителям за сына было стыдно — первое время они выходили на связь с Алиной и ее мамой, спрашивали, чем помочь. "Сделали межкомнатные деревянные пандусы. И установили уличный забор, который мы купили за свои деньги. От них не получили ни копейки", — говорит Лариса.Добиться справедливостиПриговор вынесли в начале февраля: три с половиной года колонии-поселения. Лариса считает наказание слишком мягким — в марте обжаловала решение, апелляция на рассмотрении. Хочет добиться, чтобы водителя перевели в колонию общего режима. Пока он в СИЗО — день считают за два."По этой статье положено до семи лет лишения свободы. Он осознанно сел за руль пьяным в стельку, — объясняет Лариса. — Будем добиваться самого сурового наказания. Суд также обязал его выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации. Мы уверены, что не получим ни копейки".Сколько потратили на лечение и медоборудование, Лариса сразу сказать не может — сбилась со счета. Только в первые две недели потребовалось больше 300 тысяч, влезли в долги. Терехина пока не работает, надо ухаживать за дочерью.Живут в частном доме, в собственности у них только девять квадратных метров, остальное в аренде. Планировали стройку — были свои шесть соток, оформленные на Алину. Однако недавно Лариса узнала, что землю отобрали."Заказала план межевания, и выяснилось: влиятельные люди включили нашу территорию в свой участок, даже присвоили адрес, — рассказывает Лариса. — Обратились в полицию, участковый заявил, что нет состава преступления. В конце марта мы с дочкой были на приеме в администрации президента по вопросу с участком, а также по поводу судебных разбирательств с водителем. Надеемся, помогут добиться справедливости".Алина старается сохранять оптимизм. Мечтает о протезе, на котором можно заниматься спортом, он стоит не меньше десяти миллионов. На таком она научится ходить уже через полгода-год — все зависит от сроков реабилитации.

https://ria.ru/20210711/avariya-1740670307.html

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общество, дтп, авария, ессентуки, здоровье, алкоголь