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Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией - РИА Новости, 17.04.2022
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Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией - РИА Новости, 17.04.2022
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T01:15
2022-04-17T01:15
общество
россия
гк медси
здоровье
наталья гарскова
аллергия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова.В частности, недуг проявляется в виде заложенности носа, чихания, покраснения, рези в глазах, напомнила медик.Врач напомнила, что в такой ситуации не стоит заниматься самолечением, а обратиться к аллергологу.Также для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету, стремиться уменьшать контакт с пыльцевыми аллергенами, в том числе при помощи средств барьерного действия, а также принимать прописанные врачом препараты, заключила Гарскова.
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общество, россия, гк медси, здоровье, наталья гарскова, аллергия
01:15 17.04.2022
 
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией

Иммунолог Гарскова: для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету

CC0 / cottonbro / Аллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
CC0 / cottonbro /
Аллергия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова.
В частности, недуг проявляется в виде заложенности носа, чихания, покраснения, рези в глазах, напомнила медик.
Врач напомнила, что в такой ситуации не стоит заниматься самолечением, а обратиться к аллергологу.
"Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время — это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников "запущенной аллергии" — бронхиальная астма", — подчеркнула собеседница агентства.
Также для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету, стремиться уменьшать контакт с пыльцевыми аллергенами, в том числе при помощи средств барьерного действия, а также принимать прописанные врачом препараты, заключила Гарскова.
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ОбществоРоссияГК МЕДСИЗдоровьеНаталья ГарсковаАллергия
 
 
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