https://ria.ru/20220417/allergiya-1783927210.html
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией - РИА Новости, 17.04.2022
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T01:15
2022-04-17T01:15
2022-04-17T01:15
общество
россия
гк медси
здоровье
наталья гарскова
аллергия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова.В частности, недуг проявляется в виде заложенности носа, чихания, покраснения, рези в глазах, напомнила медик.Врач напомнила, что в такой ситуации не стоит заниматься самолечением, а обратиться к аллергологу.Также для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету, стремиться уменьшать контакт с пыльцевыми аллергенами, в том числе при помощи средств барьерного действия, а также принимать прописанные врачом препараты, заключила Гарскова.
https://ria.ru/20220304/allergiya-1776483739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гк медси, здоровье, наталья гарскова, аллергия
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Иммунолог Гарскова: для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету