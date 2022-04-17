https://ria.ru/20220417/allergiya-1783927210.html

Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией

Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией - РИА Новости, 17.04.2022

Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией

Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:15

2022-04-17T01:15

2022-04-17T01:15

общество

россия

гк медси

здоровье

наталья гарскова

аллергия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова.В частности, недуг проявляется в виде заложенности носа, чихания, покраснения, рези в глазах, напомнила медик.Врач напомнила, что в такой ситуации не стоит заниматься самолечением, а обратиться к аллергологу.Также для борьбы с аллергией стоит соблюдать гипоаллергенную диету, стремиться уменьшать контакт с пыльцевыми аллергенами, в том числе при помощи средств барьерного действия, а также принимать прописанные врачом препараты, заключила Гарскова.

https://ria.ru/20220304/allergiya-1776483739.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, гк медси, здоровье, наталья гарскова, аллергия