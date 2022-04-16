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Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется - РИА Новости, 16.04.2022
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Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется
Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется - РИА Новости, 16.04.2022
Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется
Владимир Зеленский считает, что при заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с президентом России Владимиром Путиным не обойдется. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:24
2022-04-16T22:27
в мире
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украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что при заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с президентом России Владимиром Путиным не обойдется."Я за то, чтобы встреча с Россией у нас была быстрее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.По его словам, спорными остаются вопросы Донбасса и Крыма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/oruzhie-1783900658.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
22:24 16.04.2022 (обновлено: 22:27 16.04.2022)
 
Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется

Зеленский заявил, что при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что при заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с президентом России Владимиром Путиным не обойдется.
"Я за то, чтобы встреча с Россией у нас была быстрее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.
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По его словам, спорными остаются вопросы Донбасса и Крыма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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