https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783922175.html

Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется

Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется - РИА Новости, 16.04.2022

Зеленский: при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется

Владимир Зеленский считает, что при заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с президентом России Владимиром Путиным не обойдется. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:24

2022-04-16T22:24

2022-04-16T22:27

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что при заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с президентом России Владимиром Путиным не обойдется."Я за то, чтобы встреча с Россией у нас была быстрее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.По его словам, спорными остаются вопросы Донбасса и Крыма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/oruzhie-1783900658.html

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин