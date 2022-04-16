https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783907231.html
Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов
Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов - РИА Новости, 16.04.2022
Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов
Владимир Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:05
2022-04-16T19:05
2022-04-16T19:06
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы."Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией", - приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
19:05 16.04.2022 (обновлено: 19:06 16.04.2022)
Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов
Зеленский заявил, что договор с Россией может состоять из двух документов