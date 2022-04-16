https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783905091.html

Зеленский: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах

Зеленский: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах - РИА Новости, 16.04.2022

Зеленский: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах

Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:37

2022-04-16T18:37

2022-04-16T18:56

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", — приводит его слова издание "Страна.ua".Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члнены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

https://ria.ru/20220416/oruzhie-1783900658.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, мариуполь, украина, владимир зеленский, владимир путин