18:37 16.04.2022 (обновлено: 18:56 16.04.2022)
Зеленский: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах
Зеленский: уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку на переговорах
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", — приводит его слова издание "Страна.ua".
Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.
Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члнены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.