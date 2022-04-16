https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783892197.html

"Королева драмы". Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского

Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского после слов о России - РИА Новости, 16.04.2022

"Королева драмы". Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского

Читатели американского издания The Hill раскритиковали Владимира Зеленского после его призыва к мировым странам начать беспокоиться о "возможном применении... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:05

2022-04-16T16:05

2022-04-16T17:47

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill раскритиковали Владимира Зеленского после его призыва к мировым странам начать беспокоиться о "возможном применении Россией ядерного оружия".Большинство комментаторов сошлись во мнении, что украинскому лидеру необходимо заняться укреплением психического здоровья."Пожалуйста, посадите этого преступника-психопата в тюрьму", — написал Enrique Villa.Пользователь под ником Henrythe10th назвал президента Украины "королевой драмы".Другие читатели признались, что подобное поведение Зеленского им надоело.Комментатор под ником Bruno T, в свою очередь, усомнился в правдивости слов украинского президента и выложил фотографию с надписью: "Зеленский утверждает, что апельсины — это яблоки"."Бьюсь об заклад, он надеется, что Россия применит ядерное оружие, чтобы иметь крутой фон для своих фотосессий", — заключил LuvM.На этой неделе Зеленский в интервью CNN заявил, что все страны мира должны быть готовы к "применению Россией тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/konflikt-1783827989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783684871.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783649841.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, владимир зеленский, украина, россия