Рейтинг@Mail.ru
Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского после слов о России - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783892197.html
"Королева драмы". Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского
Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского после слов о России - РИА Новости, 16.04.2022
"Королева драмы". Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского
Читатели американского издания The Hill раскритиковали Владимира Зеленского после его призыва к мировым странам начать беспокоиться о "возможном применении... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:05
2022-04-16T17:47
в мире
сша
владимир зеленский
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill раскритиковали Владимира Зеленского после его призыва к мировым странам начать беспокоиться о "возможном применении Россией ядерного оружия".Большинство комментаторов сошлись во мнении, что украинскому лидеру необходимо заняться укреплением психического здоровья."Пожалуйста, посадите этого преступника-психопата в тюрьму", — написал Enrique Villa.Пользователь под ником Henrythe10th назвал президента Украины "королевой драмы".Другие читатели признались, что подобное поведение Зеленского им надоело.Комментатор под ником Bruno T, в свою очередь, усомнился в правдивости слов украинского президента и выложил фотографию с надписью: "Зеленский утверждает, что апельсины — это яблоки"."Бьюсь об заклад, он надеется, что Россия применит ядерное оружие, чтобы иметь крутой фон для своих фотосессий", — заключил LuvM.На этой неделе Зеленский в интервью CNN заявил, что все страны мира должны быть готовы к "применению Россией тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/konflikt-1783827989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783684871.html
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783649841.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, украина, россия
16:05 16.04.2022 (обновлено: 17:47 16.04.2022)
 
Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского после слов о России

Читатели Hill предложили Зеленскому поспать после слов о возможном применении Россией ОМУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill раскритиковали Владимира Зеленского после его призыва к мировым странам начать беспокоиться о "возможном применении Россией ядерного оружия".
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что украинскому лидеру необходимо заняться укреплением психического здоровья.

"Зеленскому нужно принять транквилизатор и поспать двенадцать часов", — считает Dr. Mom wants GOF research banned.

"Пожалуйста, посадите этого преступника-психопата в тюрьму", — написал Enrique Villa.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции СOP26 в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 21:59
Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ
Пользователь под ником Henrythe10th назвал президента Украины "королевой драмы".
Другие читатели признались, что подобное поведение Зеленского им надоело.

"Я так устал от него, <…> не чувствую себя обязанным выручать его из затруднительного положения", — рассказал Paul Whittaker.

Комментатор под ником Bruno T, в свою очередь, усомнился в правдивости слов украинского президента и выложил фотографию с надписью: "Зеленский утверждает, что апельсины — это яблоки".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 12:08В мире
Итальянский историк: Зеленский опасен для жителей Украины
"Бьюсь об заклад, он надеется, что Россия применит ядерное оружие, чтобы иметь крутой фон для своих фотосессий", — заключил LuvM.
На этой неделе Зеленский в интервью CNN заявил, что все страны мира должны быть готовы к "применению Россией тактического ядерного оружия в конфликте с Украиной".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 09:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала