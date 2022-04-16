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Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД - РИА Новости, 16.04.2022
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Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД
Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД - РИА Новости, 16.04.2022
Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию "страной-спонсором терроризма" — призыв "подлеца к... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T00:59
2022-04-16T02:57
в мире
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию "страной-спонсором терроризма" — призыв "подлеца к сумасшедшему", это выход за красную черту в отношении России, которая годами боролась с международным террором, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированные источники написала, что Зеленский обратился к Джо Байдену с призывом, чтобы США признали Россию "страной-спонсором терроризма", американский лидер никаких обязательств не дал.Парламентарий выразил мнение, что своими заявлениями Зеленский "покушается на святое" и "переходит красную черту": Россия годами боролась с международным терроризмом, "и главное - предотвратила создание террористического государства в Сирии, впервые в современной истории".В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в случае принятия этого пакета санкций США против России ответ Москвы будет симметричным, Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним.Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова в связи с этим проектом санкций призвала США обратить внимание на вступивший на Украине в действие закон об основах национального сопротивления, который, по ее словам, легализует и вооружает добровольческие вооруженные формирования, а бандитам и террористам дает юридическую и практическую поддержку для безнаказанного совершения терактов и других преступлений в Донбассе. В связи с этим, отмечала Никонорова, США своим поощрением политики властей Украины спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783684871.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783700464.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден
00:59 16.04.2022 (обновлено: 02:57 16.04.2022)
 
Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД

Депутат ГД Шхагошев назвал призыв Зеленского к Байдену "обращением подлеца к сумасшедшему"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию "страной-спонсором терроризма" — призыв "подлеца к сумасшедшему", это выход за красную черту в отношении России, которая годами боролась с международным террором, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированные источники написала, что Зеленский обратился к Джо Байдену с призывом, чтобы США признали Россию "страной-спонсором терроризма", американский лидер никаких обязательств не дал.

"Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила "Аль-Каиду"* (запрещена в России), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда. США делает все для войн во всем мире",- заявил Шхагошев.

Парламентарий выразил мнение, что своими заявлениями Зеленский "покушается на святое" и "переходит красную черту": Россия годами боролась с международным терроризмом, "и главное - предотвратила создание террористического государства в Сирии, впервые в современной истории".
В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в случае принятия этого пакета санкций США против России ответ Москвы будет симметричным, Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним.
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова в связи с этим проектом санкций призвала США обратить внимание на вступивший на Украине в действие закон об основах национального сопротивления, который, по ее словам, легализует и вооружает добровольческие вооруженные формирования, а бандитам и террористам дает юридическую и практическую поддержку для безнаказанного совершения терактов и других преступлений в Донбассе. В связи с этим, отмечала Никонорова, США своим поощрением политики властей Украины спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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