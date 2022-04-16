https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html

Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно

Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно - РИА Новости, 16.04.2022

Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно

Текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не все благополучно, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:14

2022-04-16T06:14

2022-04-16T10:56

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не все благополучно, заявил РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Он отметил, что "подземки" в Европе перешли в этом году в режим преимущественной закачки газа весьма рано, когда был достигнут сезонный минимум запасов (25,51% от номинального активного объема). Эта динамика прерывалась с 31 марта по 5 апреля в связи с резким похолоданием. Для сравнения, говорит эксперт, в 2021 году минимальный уровень пришелся на аномально поздний период — 19-20 апреля.При этом, отмечает он, основная проблема вряд ли связана с тем, что не хватает российского газа. Препятствие скорее в дороговизне голубого топлива как такового."Операторы ПХГ явно не торопятся запасать газ по столь высоким ценам, как сейчас (1100-1300 долларов за тысячу кубометров), продолжая ожидать сезонного снижения цен. Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца — с мая по август", — заключает эксперт."Газпром" в пятницу сообщил, что Европа зимой отобрала из ПХГ 51 миллиард кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема, завершив сезон отбора 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет — всего 25,2 миллиарда кубометров активного газа. Чтобы восполнить "подземки" к предстоящей зиме, нужно закачать минимум 63 миллиарда кубометров. "Газпром" считает это амбициозной задачей, так как в последние годы такой объем не закачивали и его недостаточно для энергобезопасности в холода.

https://ria.ru/20220415/gaz-1783750913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, в мире