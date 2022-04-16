https://ria.ru/20220416/vsu-1783921158.html

ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях

ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях - РИА Новости, 16.04.2022

ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях

Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, школ и... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:09

2022-04-16T22:09

2022-04-16T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, школ и медицинских учреждений, что является грубым пренебрежением нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал уточнил, что подобные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах Украины.Мизинцев уточнил, что информация о бесчеловечном отношении киевского режима к собственным гражданам, нарушениях норм морали и международного гуманитарного права ежедневно доводится в заявлениях Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.ВОЗ до сих пор не дала оценку тому, что украинские неонацисты используют медучреждения в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий, заявил Михаил Мизинцев."Всемирная организация здравоохранения все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению – оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий", - сказал Мизинцев.По его словам, до настоящего времени страны "так называемого "цивилизованного запада" проявляли полное безразличие к судьбам миллионов украинских граждан и не предприняли никаких практических действий по пресечению нарушений Украиной норм международного гуманитарного права.Мизинцев в очередной раз призвал международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, воз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины