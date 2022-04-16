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ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/vsu-1783921158.html
ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях
ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях - РИА Новости, 16.04.2022
ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях
Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, школ и... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:09
2022-04-16T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
воз
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, школ и медицинских учреждений, что является грубым пренебрежением нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал уточнил, что подобные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах Украины.Мизинцев уточнил, что информация о бесчеловечном отношении киевского режима к собственным гражданам, нарушениях норм морали и международного гуманитарного права ежедневно доводится в заявлениях Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.ВОЗ до сих пор не дала оценку тому, что украинские неонацисты используют медучреждения в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий, заявил Михаил Мизинцев."Всемирная организация здравоохранения все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению – оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий", - сказал Мизинцев.По его словам, до настоящего времени страны "так называемого "цивилизованного запада" проявляли полное безразличие к судьбам миллионов украинских граждан и не предприняли никаких практических действий по пресечению нарушений Украиной норм международного гуманитарного права.Мизинцев в очередной раз призвал международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, воз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
22:09 16.04.2022
 
ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях

Украинские войска и нацбаты размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, школ и медицинских учреждений, что является грубым пренебрежением нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ и националистических батальонов, пренебрегая общепризнанными нормами международного гуманитарного права, целенаправленно размещают свои огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений", - сказал он.
Генерал уточнил, что подобные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах Украины.
Мизинцев уточнил, что информация о бесчеловечном отношении киевского режима к собственным гражданам, нарушениях норм морали и международного гуманитарного права ежедневно доводится в заявлениях Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
ВОЗ до сих пор не дала оценку тому, что украинские неонацисты используют медучреждения в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий, заявил Михаил Мизинцев.
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Почему Запад боится денацификации Украины
"Всемирная организация здравоохранения все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению – оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий", - сказал Мизинцев.
По его словам, до настоящего времени страны "так называемого "цивилизованного запада" проявляли полное безразличие к судьбам миллионов украинских граждан и не предприняли никаких практических действий по пресечению нарушений Украиной норм международного гуманитарного права.
Мизинцев в очередной раз призвал международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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