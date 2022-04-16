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Губернатор Подмосковья заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год - РИА Новости, 16.04.2022
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Губернатор Подмосковья заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год
Губернатор Подмосковья заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год - РИА Новости, 16.04.2022
Губернатор Подмосковья заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заработал в 2021 году более 253 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:50
2022-04-16T11:50
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заработал в 2021 году более 253 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства."Воробьёв Андрей Юрьевич - губернатор Московской области - 253 875 706,72 руб.", - сказано в документе.Согласно материалам, в пользовании губернатора находятся земельный участок на 10 271 квадратных метр, жилой дом на 976,8 квадратных метра, гараж-сторожка на 541,9 квадратных метра, земельный участок на 197 квадратных метров, бассейн со спортзалом на 871,3 квадратных метра и хозблок на 88,9 квадратных метра.В 2020 году доходы Воробьева составляли чуть более 79,8 миллиона рублей.По прежнему в собственности губернатора нет транспортных средств и недвижимого имущества.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
11:50 16.04.2022
 
Губернатор Подмосковья заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год

Губернатор Подмосковья Воробьев заработал за 2021 год более 253 миллионов рублей

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заработал в 2021 году более 253 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
"Воробьёв Андрей Юрьевич - губернатор Московской области - 253 875 706,72 руб.", - сказано в документе.
Согласно материалам, в пользовании губернатора находятся земельный участок на 10 271 квадратных метр, жилой дом на 976,8 квадратных метра, гараж-сторожка на 541,9 квадратных метра, земельный участок на 197 квадратных метров, бассейн со спортзалом на 871,3 квадратных метра и хозблок на 88,9 квадратных метра.
В 2020 году доходы Воробьева составляли чуть более 79,8 миллиона рублей.
По прежнему в собственности губернатора нет транспортных средств и недвижимого имущества.
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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