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СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон - РИА Новости, 16.04.2022
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СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон - РИА Новости, 16.04.2022
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон
Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:49
2022-04-16T03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно источникам, Шмыгаль, Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко собираются встретиться с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783841743.html
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в мире, украина, сша
02:49 16.04.2022 (обновлено: 03:00 16.04.2022)
 
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон

Reuters: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон на следующей неделе

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Согласно источникам, Шмыгаль, Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко собираются встретиться с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Своими заявлениями Зеленский "переходит красную черту", заявил депутат ГД
 
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