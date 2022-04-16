https://ria.ru/20220416/vizit-1783844038.html

СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон

СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон - РИА Новости, 16.04.2022

СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон

Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:49

2022-04-16T02:49

2022-04-16T03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно источникам, Шмыгаль, Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко собираются встретиться с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.

https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783841743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша