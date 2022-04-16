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СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон - РИА Новости, 16.04.2022
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон
Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:49
2022-04-16T02:49
2022-04-16T03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и ряд других украинских чиновников, включая министра финансов Сергея Марченко, посетят Вашингтон на следующей неделе в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно источникам, Шмыгаль, Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко собираются встретиться с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша
02:49 16.04.2022 (обновлено: 03:00 16.04.2022)
СМИ: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон
Reuters: Шмыгаль и ряд других украинских чиновников посетят Вашингтон на следующей неделе