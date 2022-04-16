https://ria.ru/20220416/viagra-1783765927.html

Притяжения больше нет: что там у "ВИА Гры"

Притяжения больше нет: что там у "ВИА Гры" - РИА Новости, 16.04.2022

Притяжения больше нет: что там у "ВИА Гры"

Культовая группа: брюнетка, блондинка и шатенка, чьи постеры вешали на стены. Каждая песня " ВИА Гры" в 2000-х становилась хитом. В последние дни в СМИ... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:58

2022-04-16T06:58

2022-04-16T06:58

шоубиз

константин меладзе

валерий меладзе

светлана лобода

украина

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виа гра

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Роман Харрасов. Культовая группа: брюнетка, блондинка и шатенка, чьи постеры вешали на стены. Каждая песня " ВИА Гры" в 2000-х становилась хитом. В последние дни в СМИ появились громкие сообщения о том, что коллектив ликвидирован. Но все ли так в действительности – в материале РИА Новости.Точка или запятая: что происходит с триоЗа 22 года в коллективе было 20 солисток, девушки выпустили пять студийных альбомов. Но, похоже, история группы заканчивается.Стало известно, что ООО "Группа "ВИА Гра" уведомило о том, что единственным участником общества было принято решение о ликвидации компании. О долгах группы ничего не известно, а уставной капитал составляет минимальные 10 тысяч рублей.Однако речь идет лишь о ликвидации юридического лица в России – о закрытии группы ничего не говорится. Вероятно, команда проекта исполнила санкции: Киев запретил гражданам Украины вести бизнес в России. Но это не исключает возможных будущих выступлений группы в нашей стране. Кроме того, известно, что еще в марте нынешний состав снимался в российских программах на ТВ, которые готовят к выходу в эфир. У Константина Меладзе есть еще несколько проектов, среди которых самые известные – это, конечно, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.И, кстати, уход "ВИА Гры" из медиа не так заметен – на фоне их старших коллег. Особой популярности у группы сегодня в России нет. К слову, мало кто может назвать имена нынешних солисток. От див до очередного состава: что стало с культовой "ВИА Гра" Спад популярности девичьего трио никак не связан с политическими отношениями России и Украины. Кризис начался давно – более 10 лет назад, когда коллектив в составе Альбины Джанабаевой, Надежды Мейхер-Грановской и Евы Бушминой окончательно начал терять свои позиции.Проект создали в 1999 году продюсер Константин Меладзе и бизнесмен Дмитрий Костюк. Презентация (тогда дуэта, а не трио), как планировалось изначально, состоялась в 2000 году. Пела, в основном, Алена Винницкая, а Надежда Грановская, скорее, усердно танцевала. Как признавалась брюнетка в многочисленных интервью, она даже по-русски говорила с трудом. Но уроки вокала дали свои плоды: сегодня Надежда исполняет даже оперные арии. Группа стала каноническим трио с приходом Анны Седоковой в 2002 году. А потом началась чехарда с составами. Грановскую заменила Татьяна Найник, но Надежда скоро вернулась, а на место Винницкой пришла Вера Брежнева. Таким образом, сформировался золотой состав "ВИА Гры": брюнетка Грановская, блондинка Брежнева и лидер группы – шатенка Седокова.Секс и шлягеры: золотой состав культовой группыПик популярности пришелся именно на время, когда "ВИА Гра" выступала в этом составе. "Не оставляй меня, любимый", дуэты с Валерием Меладзе "Океан и три реки", "Притяжения больше нет" и уже ставшие нетленкой "Попытка №5", "Стоп! Стоп! Стоп!" и "Good morning, папа". Клипы девушек были на всех телеканалах, их откровенные фотосессии – на обложках. И ни один крупный концерт в России и на Украине не обходился без легендарного трио.Популярность коллектива в целом не падала и после ухода в 2004 году Анны Седоковой, которую заменила (сначала ненадолго) Светлана Лобода, а затем – Альбина Джанабаева. Она, как оказалось, позже стала самой преданной Меладзе солисткой и дошла до первой "ликвидации" группы в 2012 году. Но "ВИА Гра" в очередной раз лишилась Грановской, потом и Брежневой. А популярность группы стала падать. Обе девушки начали сольные карьеры, блондинка вполне удачную – ее хиты имели большой успех в СНГ.Лучшие друзья девушекГруппа снова была дуэтом, потом опять трио, где место блондинки заняла "Мисс Россия" Татьяна Котова, которая, по традиции, в основном танцевала.Казалось бы, третий камбэк Грановской в коллектив должен был вернуть армию фанатов, но нет – рейтинги шли вниз. Хотя их песни звучали на радио, а клипы показывали по ТВ, выступлений на крупных концертах становилось все меньше, а группа окончательно стала корпоративной: свадьбы, юбилеи и небольшие сольники в клубах.Но это не помешало Константину Меладзе отметить 10-летие "ВИА Гры" в 2010 году. На сцене в Киеве появились почти все участницы коллектива, включая "золотой состав", которые ностальгически исполнили "Не оставляй меня, любимый". Позже аналогичное шоу прошло в Москве, но выступать на нем отказались Алена Винницкая и Анна Седокова. Причины – занятость.Кстати, проигнорировала оба концерта и Светлана Лобода, которая на тот момент уже была очень популярна не только на Украине, и успела представить свою страну на Евровидении в Москве.Джанабаева заменила Лободу не случайно: она долгое время пела на бэк-вокале у Валерия Меладзе. Как оказалось, у них были романтические отношения. Позже они и вовсе перестали скрывать свою связь, Валерий развелся с супругой Ириной и женился на Альбине, у них есть общие дети.А Вера Брежнева позже вышла замуж за Константина Меладзе, и тоже счастлива в браке.Итак, первая декада группы прошла, солистки вновь сменились, а интерес и к их личной жизни начал угасать. В итоге – в первый раз история коллектива завершилась как раз дуэтом – как и начиналась (теперь уже в составе Джанабаевой и Бушминой). Случилось это в 2012 году."Хочу V ВИА Гру": виноватых и безвинных среди нас нетМеладзе-продюсер скучал недолго и в 2013 году решил возродить свое творение, но по-новому. Устроил целое шоу "Хочу V ВИА Гру", которое транслировалось на четыре страны: Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. В течение нескольких выпусков Константин и Игорь Верник при помощи наставниц, экс-участниц коллектива, выбирали новое трио. Ведущим был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег под патронажем Надежды Грановской выиграли этот конкурс, став новыми участницами коллектива.Их хит "Перемирие" стал тогда лидером чартов. Слова такие: "Две неравных половины спорят во мне, выбирай себе, любимый, – тьму или свет... А я хочу перемирия! А я прошу перемирия!"Пара песен "ВИА Гры" еще была на слуху, но популярности культовой группы нулевых вернуть не удалось. На тот момент такого дефицита в музыкальном материале уже не было, а Интернет с доступностью частной жизни звезд разрушил PR-ауру, которую создавали продюсеры.Кто новые солистки: что осталось от культовой группыСобственно, то, на чем строилась концепция "ВИА Гры": сексуальность под фонограмму, легкие понятные девичьи песни и желание фанатов узнать больше о своих кумирах, – было в достатке в Сети.В итоге снова смена составов. И очередная попытка реанимировать группу совсем молодыми девушками: их хит "Рикошет" прозвучал громко.Презентация очередного состава прошла, к примеру, на "Вечернем Урганте". Но новая слава ни в России, ни на Украине, к группе не пришла. Фанаты хотят слышать старые хиты в исполнении "тех самых из "ВИА Гры".

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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