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Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 16.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220416/verba-1783924399.html
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 16.04.2022
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу в московском кафедральном храме Христа Спасителя. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:00
2022-04-16T23:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
иисус христос
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Воскрешение четырехдневного мертвеца Лазаря, которое, по преданию, совершил Иисус Христос, вспоминают в субботу в храмах Русской православной церкви. По традиции в этот день в Русской православной церкви освящают ветви вербы.Трансляцию патриаршего богослужения вели телеканалы "Союз" и "Спас".Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.
https://ria.ru/20220416/verba-1783762451.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иисус христос
23:00 16.04.2022
 
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в московском кафедральном храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу в московском кафедральном храме Христа Спасителя.
Воскрешение четырехдневного мертвеца Лазаря, которое, по преданию, совершил Иисус Христос, вспоминают в субботу в храмах Русской православной церкви. По традиции в этот день в Русской православной церкви освящают ветви вербы.
Трансляцию патриаршего богослужения вели телеканалы "Союз" и "Спас".
Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 08:00Религия
"Обычно поступают неправильно". Что делать с освященной вербой
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьИисус Христос
 
 
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