https://ria.ru/20220416/verba-1783924399.html

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 16.04.2022

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу в московском кафедральном храме Христа Спасителя. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T23:00

2022-04-16T23:00

2022-04-16T23:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

иисус христос

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Воскрешение четырехдневного мертвеца Лазаря, которое, по преданию, совершил Иисус Христос, вспоминают в субботу в храмах Русской православной церкви. По традиции в этот день в Русской православной церкви освящают ветви вербы.Трансляцию патриаршего богослужения вели телеканалы "Союз" и "Спас".Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.

https://ria.ru/20220416/verba-1783762451.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иисус христос