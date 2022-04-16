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Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту - РИА Новости, 16.04.2022
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Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту
Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту - РИА Новости, 16.04.2022
Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту
Фактически запрета на покупку валюты не было - купить доллары, евро и т.п. можно в любом банке, но лишь в безналичном виде, оставив их на своем валютном счете... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:18
2022-04-16T11:48
экономика
валюта
доллары
евро
новости - туризм
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фактически запрета на покупку валюты не было - купить доллары, евро и т.п. можно в любом банке, но лишь в безналичном виде, оставив их на своем валютном счете. После 11 апреля граждане смогут снимать со счетов не только доллары, но и евро, но по-прежнему не более 10 тысяч долларов в эквиваленте, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что для тех, у кого не было вклада или депозита в иностранной валюте, действуют другие правила. С 18 апреля можно получить наличную валюту, если она была продана банку другими лицами с 9 апреля текущего года.
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экономика, валюта, доллары, евро, новости - туризм
03:18 16.04.2022 (обновлено: 11:48 16.04.2022)
 
Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту

Финансист Коган сообщил о возможности покупки валюты при условии ее продажи другим лицом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электронное табло со знаком евро
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фактически запрета на покупку валюты не было - купить доллары, евро и т.п. можно в любом банке, но лишь в безналичном виде, оставив их на своем валютном счете. После 11 апреля граждане смогут снимать со счетов не только доллары, но и евро, но по-прежнему не более 10 тысяч долларов в эквиваленте, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Он напомнил, что для тех, у кого не было вклада или депозита в иностранной валюте, действуют другие правила. С 18 апреля можно получить наличную валюту, если она была продана банку другими лицами с 9 апреля текущего года.

“То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно, чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал — и речь здесь идет только про наличное обращение”, — пояснил Коган.

 
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