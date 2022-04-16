https://ria.ru/20220416/valyuta-1783842723.html

Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту

Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту - РИА Новости, 16.04.2022

Эксперт рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту

Фактически запрета на покупку валюты не было - купить доллары, евро и т.п. можно в любом банке, но лишь в безналичном виде, оставив их на своем валютном счете... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:18

2022-04-16T03:18

2022-04-16T11:48

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фактически запрета на покупку валюты не было - купить доллары, евро и т.п. можно в любом банке, но лишь в безналичном виде, оставив их на своем валютном счете. После 11 апреля граждане смогут снимать со счетов не только доллары, но и евро, но по-прежнему не более 10 тысяч долларов в эквиваленте, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что для тех, у кого не было вклада или депозита в иностранной валюте, действуют другие правила. С 18 апреля можно получить наличную валюту, если она была продана банку другими лицами с 9 апреля текущего года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, доллары, евро, новости - туризм