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Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин - РИА Новости, 16.04.2022
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Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин - РИА Новости, 16.04.2022
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин, препараты были доставлены из Никарагуа, сообщил МИД Венесуэлы. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:11
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никарагуа
россия
в мире
венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр – РИА Новости. Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин, препараты были доставлены из Никарагуа, сообщил МИД Венесуэлы.Вакцины, произведенные Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, поступят в больницы и поликлиники страны. В сообщении МИД не уточняется, о каких вакцинах идет речь, но в Никарагуа у НИИ открыт научно-производственный комплекс института Мечникова по производству вакцин от гриппа.МИД также отмечает, что 30 декабря 2019 года было получено 1,5 миллиона доз вакцин против гриппа, а в марте 2021 года - 3 миллиона.
https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html
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никарагуа, россия, в мире, венесуэла
02:11 16.04.2022
 
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин

МИД Венесуэлы сообщил о получении от России 2,5 миллиона вакцин

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация в Венесуэле
Вакцинация в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр – РИА Новости. Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин, препараты были доставлены из Никарагуа, сообщил МИД Венесуэлы.
"В эту пятницу в аэропорт Майкетия (Каракас) прибыли 2,5 миллиона вакцин происхождением из Никарагуа в рамках соглашения с Россией", - говорится в сообщении.
Вакцины, произведенные Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, поступят в больницы и поликлиники страны. В сообщении МИД не уточняется, о каких вакцинах идет речь, но в Никарагуа у НИИ открыт научно-производственный комплекс института Мечникова по производству вакцин от гриппа.
МИД также отмечает, что 30 декабря 2019 года было получено 1,5 миллиона доз вакцин против гриппа, а в марте 2021 года - 3 миллиона.
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