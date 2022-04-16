https://ria.ru/20220416/vaktsiny-1783843633.html
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин - РИА Новости, 16.04.2022
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин, препараты были доставлены из Никарагуа, сообщил МИД Венесуэлы. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:11
2022-04-16T02:11
2022-04-16T02:11
никарагуа
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венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр – РИА Новости. Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин, препараты были доставлены из Никарагуа, сообщил МИД Венесуэлы.Вакцины, произведенные Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, поступят в больницы и поликлиники страны. В сообщении МИД не уточняется, о каких вакцинах идет речь, но в Никарагуа у НИИ открыт научно-производственный комплекс института Мечникова по производству вакцин от гриппа.МИД также отмечает, что 30 декабря 2019 года было получено 1,5 миллиона доз вакцин против гриппа, а в марте 2021 года - 3 миллиона.
https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никарагуа, россия, в мире, венесуэла
Венесуэла получила от России 2,5 миллиона вакцин
МИД Венесуэлы сообщил о получении от России 2,5 миллиона вакцин