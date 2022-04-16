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ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл" - РИА Новости, 16.04.2022
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ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл" - РИА Новости, 16.04.2022
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"
Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:34
2022-04-16T09:34
общество
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Как только будут завершены все необходимые процедуры, например, определение цены препарата, вакцина "Конвасэл" сможет быть применена в рамках гражданской вакцинации", - говорится в сообщении.В рамках государственных программ вакцинации каждый желающий может сделать прививку в привычном для себя месте – местной поликлинике или, например, в рамках проводимых работодателями программ вакцинации сотрудников, пояснили в пресс-службе.В настоящее время произведено 200 тысяч доз вакцины "Конвасэл", часть из них была использована в рамках прошедших клинических исследований, часть предназначена для будущих, также в этот объем вошли так называемые валидационные серии препарата, производство которых осуществляется в рамках трансфера технологии от разработчиков в центре исследований и разработки на площадку цеха препаратов для организации промышленного производства, уточнили в ФМБА.
https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
09:34 16.04.2022
 
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"

ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 06:51Распространение коронавируса
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
"Как только будут завершены все необходимые процедуры, например, определение цены препарата, вакцина "Конвасэл" сможет быть применена в рамках гражданской вакцинации", - говорится в сообщении.
В рамках государственных программ вакцинации каждый желающий может сделать прививку в привычном для себя месте – местной поликлинике или, например, в рамках проводимых работодателями программ вакцинации сотрудников, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время произведено 200 тысяч доз вакцины "Конвасэл", часть из них была использована в рамках прошедших клинических исследований, часть предназначена для будущих, также в этот объем вошли так называемые валидационные серии препарата, производство которых осуществляется в рамках трансфера технологии от разработчиков в центре исследований и разработки на площадку цеха препаратов для организации промышленного производства, уточнили в ФМБА.
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
14 апреля, 03:27Распространение коронавируса
ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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