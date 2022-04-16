https://ria.ru/20220416/vaktsina-1783857741.html
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл" - РИА Новости, 16.04.2022
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"
Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:34
2022-04-16T09:34
2022-04-16T09:34
общество
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6b7459f497b619102dc383a1638604d8.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Как только будут завершены все необходимые процедуры, например, определение цены препарата, вакцина "Конвасэл" сможет быть применена в рамках гражданской вакцинации", - говорится в сообщении.В рамках государственных программ вакцинации каждый желающий может сделать прививку в привычном для себя месте – местной поликлинике или, например, в рамках проводимых работодателями программ вакцинации сотрудников, пояснили в пресс-службе.В настоящее время произведено 200 тысяч доз вакцины "Конвасэл", часть из них была использована в рамках прошедших клинических исследований, часть предназначена для будущих, также в этот объем вошли так называемые валидационные серии препарата, производство которых осуществляется в рамках трансфера технологии от разработчиков в центре исследований и разработки на площадку цеха препаратов для организации промышленного производства, уточнили в ФМБА.
https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html
https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aadc918d48f57882cd0b9efde57463c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"
ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Минздрав России
18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА
.
"Как только будут завершены все необходимые процедуры, например, определение цены препарата, вакцина "Конвасэл" сможет быть применена в рамках гражданской вакцинации", - говорится в сообщении.
В рамках государственных программ вакцинации каждый желающий может сделать прививку в привычном для себя месте – местной поликлинике или, например, в рамках проводимых работодателями программ вакцинации сотрудников, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время произведено 200 тысяч доз вакцины "Конвасэл", часть из них была использована в рамках прошедших клинических исследований, часть предназначена для будущих, также в этот объем вошли так называемые валидационные серии препарата, производство которых осуществляется в рамках трансфера технологии от разработчиков в центре исследований и разработки на площадку цеха препаратов для организации промышленного производства, уточнили в ФМБА.