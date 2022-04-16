https://ria.ru/20220416/vaktsina-1783857741.html

ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"

ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл" - РИА Новости, 16.04.2022

ФМБА сообщило, когда все желающие смогут привиться вакциной "Конвасэл"

Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:34

2022-04-16T09:34

2022-04-16T09:34

общество

здоровье - общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6b7459f497b619102dc383a1638604d8.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Желающие привиться от коронавируса вакциной "Конвасэл" смогут это сделать после завершения необходимых процедур согласования, в том числе, определения цены препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Как только будут завершены все необходимые процедуры, например, определение цены препарата, вакцина "Конвасэл" сможет быть применена в рамках гражданской вакцинации", - говорится в сообщении.В рамках государственных программ вакцинации каждый желающий может сделать прививку в привычном для себя месте – местной поликлинике или, например, в рамках проводимых работодателями программ вакцинации сотрудников, пояснили в пресс-службе.В настоящее время произведено 200 тысяч доз вакцины "Конвасэл", часть из них была использована в рамках прошедших клинических исследований, часть предназначена для будущих, также в этот объем вошли так называемые валидационные серии препарата, производство которых осуществляется в рамках трансфера технологии от разработчиков в центре исследований и разработки на площадку цеха препаратов для организации промышленного производства, уточнили в ФМБА.

https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html

https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)