https://ria.ru/20220416/ukraina-1783921359.html

Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранных граждан

Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранных граждан - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранных граждан

Украинские националисты удерживают более 6,1 тысячи иностранных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:14

2022-04-16T22:14

2022-04-16T22:14

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают более 6,1 тысячи иностранных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6 198 иностранных граждан из девяти государств", - сказал генерал.Он добавил, что в портах Украины заблокированы 76 иностранных судов из 18 стран - созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.По словам начальника НЦУО, ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гумкоридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация на английском и русском языках о морском гумкоридоре ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.Мизинцев отметил, что киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. Он также сообщил, что сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр