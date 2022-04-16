https://ria.ru/20220416/ukraina-1783921036.html
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России - РИА Новости, 16.04.2022
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:05
2022-04-16T22:05
2022-04-16T22:05
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев напомнил, что ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России."Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220416/obstrel-1783920610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Минобороны: Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России