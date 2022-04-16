https://ria.ru/20220416/ukraina-1783921036.html

Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России

Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России - РИА Новости, 16.04.2022

Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России

Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:05

2022-04-16T22:05

2022-04-16T22:05

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев напомнил, что ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России."Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220416/obstrel-1783920610.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина