Рейтинг@Mail.ru
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783921036.html
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России - РИА Новости, 16.04.2022
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:05
2022-04-16T22:05
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777129318_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_d8885a85324f2432bc82fe1d47505256.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев напомнил, что ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России."Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220416/obstrel-1783920610.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777129318_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_f49bd1b7a087dfb660abd991fc28cb1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
22:05 16.04.2022
 
Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России

Минобороны: Украина в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина в очередной раз не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском, донецком и херсонском направлениях в очередной раз нет ни одного в сторону России", - сказал он.
Мизинцев напомнил, что ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.
"Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 22:03
Боевики обстреляли гумкоридоры на харьковском и запорожском направлениях
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала