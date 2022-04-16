https://ria.ru/20220416/ukraina-1783914399.html

Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек

Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек - РИА Новости, 16.04.2022

Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек

Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T20:27

2022-04-16T20:27

2022-04-16T20:42

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, МО РФ располагает данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины."На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина