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Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек - РИА Новости, 16.04.2022
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Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек - РИА Новости, 16.04.2022
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек
Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:27
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россия
в мире
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, МО РФ располагает данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины."На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать", - сказал Конашенков.
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россия, в мире, украина
20:27 16.04.2022 (обновлено: 20:42 16.04.2022)
 
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек

Минобороны России: потери украинской армии составили 23 367 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, МО РФ располагает данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины.
"На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать", - сказал Конашенков.
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