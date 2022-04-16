https://ria.ru/20220416/ukraina-1783914399.html
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек - РИА Новости, 16.04.2022
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек
Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:27
2022-04-16T20:27
2022-04-16T20:42
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли убитыми более 23 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, МО РФ располагает данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины."На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
20:27 16.04.2022 (обновлено: 20:42 16.04.2022)
Минобороны: потери украинской армии составили более 23 тысяч человек
Минобороны России: потери украинской армии составили 23 367 человек