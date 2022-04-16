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Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
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Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине
Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине
Канадский политолог Радика Десаи нашла связь между перспективой упадка Соединенных Штатов и украинским кризисом. Своим мнением она поделилась в статье на... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:47
2022-04-16T21:22
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский политолог Радика Десаи нашла связь между перспективой упадка Соединенных Штатов и украинским кризисом. Своим мнением она поделилась в статье на портале Multipolarista."Можно утверждать, что ее (Украину. — Прим. ред.) приносят в жертву, чтобы США могли остановить свое сползание в упадок", — заявила она.По мнению Десаи, гибридные войны, развязываемые Вашингтоном, уже не первый год направлены на то, чтобы скрыть "экономический и военный упадок США", а также помешать появлению новых мировых центров, неподконтрольных Белому дому."Другими словами, целью США является насильственная защита всех аспектов империалистической системы, от которых зависит их экономика", — добавила политолог.Эксперт отметила, что считает украинский кризис попыткой "разрушить большое государство" под флагом "отстаивания прав меньшинств и угнетенных наций". Она также полагает, что подобные стратегии еще ни разу в истории не принесли Вашингтону реальной пользы: так, по словам Десаи, США ни разу не смогли "полностью добиться этого, даже на пике своего могущества, а сегодня их мощь значительно уменьшилась по всем параметрам".По ее словам, Соединенные Штаты продолжают пытаться реализовать эту стратегию из-за неспособности примерить на себя "роль "обычной", хоть и важной экономики", лишившись, таким образом, претензий на мировое господство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, россия
19:47 16.04.2022 (обновлено: 21:22 16.04.2022)
 
Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине

Канадский политолог Десаи: США пытаются принести Украину в жертву

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский политолог Радика Десаи нашла связь между перспективой упадка Соединенных Штатов и украинским кризисом. Своим мнением она поделилась в статье на портале Multipolarista.
"Можно утверждать, что ее (Украину. — Прим. ред.) приносят в жертву, чтобы США могли остановить свое сползание в упадок", — заявила она.
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По мнению Десаи, гибридные войны, развязываемые Вашингтоном, уже не первый год направлены на то, чтобы скрыть "экономический и военный упадок США", а также помешать появлению новых мировых центров, неподконтрольных Белому дому.
"Другими словами, целью США является насильственная защита всех аспектов империалистической системы, от которых зависит их экономика", — добавила политолог.
Эксперт отметила, что считает украинский кризис попыткой "разрушить большое государство" под флагом "отстаивания прав меньшинств и угнетенных наций". Она также полагает, что подобные стратегии еще ни разу в истории не принесли Вашингтону реальной пользы: так, по словам Десаи, США ни разу не смогли "полностью добиться этого, даже на пике своего могущества, а сегодня их мощь значительно уменьшилась по всем параметрам".
По ее словам, Соединенные Штаты продолжают пытаться реализовать эту стратегию из-за неспособности примерить на себя "роль "обычной", хоть и важной экономики", лишившись, таким образом, претензий на мировое господство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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