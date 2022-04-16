https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html

Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине

Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине - РИА Новости, 16.04.2022

Канадский политолог назвала главный просчет США на Украине

Канадский политолог Радика Десаи нашла связь между перспективой упадка Соединенных Штатов и украинским кризисом. Своим мнением она поделилась в статье на... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:47

2022-04-16T19:47

2022-04-16T21:22

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский политолог Радика Десаи нашла связь между перспективой упадка Соединенных Штатов и украинским кризисом. Своим мнением она поделилась в статье на портале Multipolarista."Можно утверждать, что ее (Украину. — Прим. ред.) приносят в жертву, чтобы США могли остановить свое сползание в упадок", — заявила она.По мнению Десаи, гибридные войны, развязываемые Вашингтоном, уже не первый год направлены на то, чтобы скрыть "экономический и военный упадок США", а также помешать появлению новых мировых центров, неподконтрольных Белому дому."Другими словами, целью США является насильственная защита всех аспектов империалистической системы, от которых зависит их экономика", — добавила политолог.Эксперт отметила, что считает украинский кризис попыткой "разрушить большое государство" под флагом "отстаивания прав меньшинств и угнетенных наций". Она также полагает, что подобные стратегии еще ни разу в истории не принесли Вашингтону реальной пользы: так, по словам Десаи, США ни разу не смогли "полностью добиться этого, даже на пике своего могущества, а сегодня их мощь значительно уменьшилась по всем параметрам".По ее словам, Соединенные Штаты продолжают пытаться реализовать эту стратегию из-за неспособности примерить на себя "роль "обычной", хоть и важной экономики", лишившись, таким образом, претензий на мировое господство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, россия