https://ria.ru/20220416/ukraina-1783901761.html

СМИ: США боятся, что Украина останется без артиллерийских боеприпасов

СМИ: США боятся, что Украина останется без артиллерийских боеприпасов - РИА Новости, 16.04.2022

СМИ: США боятся, что Украина останется без артиллерийских боеприпасов

Администрация США изучает необходимость наращивания поставок Украине боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов, опасаясь, что имеющиеся у Киева ресурсы... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:44

2022-04-16T17:44

2022-04-16T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

россия

министерство обороны сша

донбасс

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Администрация США изучает необходимость наращивания поставок Украине боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов, опасаясь, что имеющиеся у Киева ресурсы будут израсходованы уже в ближайшие дни, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.По его информации, такой прогноз базируется на ожидании Белого дома о том, что на территории Украины в ближайшем будущем развернутся "ожесточенные наземные бои против подразделений российской армии"."На фоне того, как США поставляют Украине 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов в рамках объявленной администрацией Байдена новой военной помощи, даже этот объем может быть израсходован за несколько дней, что повышает вероятность истощения запасов боеприпасов у Киева", - полагает собеседник телеканала.По его словам, с начала российской спецоперации в ряде случаев украинская армия расходовала до тысячи артиллерийских боеприпасов только лишь за сутки.На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне пояснили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, донбасс, администрация президента сша