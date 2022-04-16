https://ria.ru/20220416/ukraina-1783896437.html
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:49
2022-04-16T16:49
2022-04-16T18:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783903151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67ca9c73720e9cc5f5b57540442d1f3b.jpg
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти."Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены", — заявил агентству заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.На видео с места обстрела, которое есть в распоряжении РИА Новости, видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО "Ураган".Пострадали объекты как частной собственности, так и общественной — в школах, на территорию которых попали осколки, разбиты окна, уточнил Калинин."Конечно, эти события нас обескураживают. Мы, городской совет, принимаем все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь силами персонала нашей больницы", — добавил он.Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783878822.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783903151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a5eb507d1df6664f49cf57c8d1be9a6.jpg
Последствия обстрела Васильевки украинскими войсками
Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти.
2022-04-16T16:49
true
PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
16:49 16.04.2022 (обновлено: 18:17 16.04.2022)
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
Украинские войска 14 апреля обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти.
"Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены", — заявил агентству заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.
На видео с места обстрела, которое есть в распоряжении РИА Новости, видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО "Ураган".
Пострадали объекты как частной собственности, так и общественной — в школах, на территорию которых попали осколки, разбиты окна, уточнил Калинин.
"Конечно, эти события нас обескураживают. Мы, городской совет, принимаем все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь силами персонала нашей больницы", — добавил он.
Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.