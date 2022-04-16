https://ria.ru/20220416/ukraina-1783896437.html

Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак

Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак

Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:49

2022-04-16T16:49

2022-04-16T18:17

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ЗАПОРОЖЬЕ, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти."Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены", — заявил агентству заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.На видео с места обстрела, которое есть в распоряжении РИА Новости, видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО "Ураган".Пострадали объекты как частной собственности, так и общественной — в школах, на территорию которых попали осколки, разбиты окна, уточнил Калинин."Конечно, эти события нас обескураживают. Мы, городской совет, принимаем все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь силами персонала нашей больницы", — добавил он.Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783878822.html

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Последствия обстрела Васильевки украинскими войсками Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти. 2022-04-16T16:49 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины