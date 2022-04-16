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Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак - РИА Новости, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783896437.html
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак
Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:49
2022-04-16T18:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ЗАПОРОЖЬЕ, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти."Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены", — заявил агентству заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.На видео с места обстрела, которое есть в распоряжении РИА Новости, видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО "Ураган".Пострадали объекты как частной собственности, так и общественной — в школах, на территорию которых попали осколки, разбиты окна, уточнил Калинин."Конечно, эти события нас обескураживают. Мы, городской совет, принимаем все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь силами персонала нашей больницы", — добавил он.Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.
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Последствия обстрела Васильевки украинскими войсками
Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
16:49 16.04.2022 (обновлено: 18:17 16.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак

Украинские войска 14 апреля обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак

Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска на неделе обстреляли "Ураганами" Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, рассказали РИА Новости местные власти.
"Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены", — заявил агентству заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.
На видео с места обстрела, которое есть в распоряжении РИА Новости, видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО "Ураган".
Пострадали объекты как частной собственности, так и общественной — в школах, на территорию которых попали осколки, разбиты окна, уточнил Калинин.
"Конечно, эти события нас обескураживают. Мы, городской совет, принимаем все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь силами персонала нашей больницы", — добавил он.
Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.
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