Пушилин заявил, что Украина контролируется извне
Глава ДНР Пушилин: Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Цели и задачи специальной военной операции со стороны Российской Федерации - это защита Донецкой и Луганской республик, защита граждан, денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, а также статус Украины как неядерного государства. Это простые условия для обеспечения мира, но, поверьте, я семь лет веду переговоры с Украиной, в том числе и по Минским соглашениям - Украина не место для переговоров, потому что она марионетка. Они не принимают решений, поэтому эти условия не могут быть и не были выполнены. Украина контролируется извне", - сказал он в интервью телеканалу India Today.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.