https://ria.ru/20220416/ukraina-1783886123.html

Пушилин заявил, что Украина контролируется извне

Пушилин заявил, что Украина контролируется извне - РИА Новости, 16.04.2022

Пушилин заявил, что Украина контролируется извне

Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:11

2022-04-16T15:11

2022-04-16T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

признание днр и лнр в россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Украина контролируется извне и не принимает самостоятельных решений, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Цели и задачи специальной военной операции со стороны Российской Федерации - это защита Донецкой и Луганской республик, защита граждан, денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, а также статус Украины как неядерного государства. Это простые условия для обеспечения мира, но, поверьте, я семь лет веду переговоры с Украиной, в том числе и по Минским соглашениям - Украина не место для переговоров, потому что она марионетка. Они не принимают решений, поэтому эти условия не могут быть и не были выполнены. Украина контролируется извне", - сказал он в интервью телеканалу India Today.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/bayden-1783868384.html

украина

россия

донбасс

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии