https://ria.ru/20220416/ukraina-1783885512.html
Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин
Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.04.2022
Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин
Начатая Россией специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех её целей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:04
2022-04-16T15:04
2022-04-16T15:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр - РИА Новости. Начатая Россией специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех её целей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели", - сказал он в интервью телеканалу India Today.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783820278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии
Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: освободительная операция на Украине продолжится до достижения ее целей