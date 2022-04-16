https://ria.ru/20220416/ukraina-1783885512.html

Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин

Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.04.2022

Спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей, заявил Пушилин

Начатая Россией специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех её целей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:04

2022-04-16T15:04

2022-04-16T15:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

признание днр и лнр в россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр - РИА Новости. Начатая Россией специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех её целей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели", - сказал он в интервью телеканалу India Today.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783820278.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии