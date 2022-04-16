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Украинские военные сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали" - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783878822.html
Украинские военные сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали"
Украинские военные сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали" - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские военные сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали"
Украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:57
2022-04-16T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
мариуполь
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения националистов в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее неоднократно сообщалось об использовании украинскими войсками и нацбатами гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций и тактике "живого щита". В Мариупольском краеведческом музее была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были оттуда выбиты."Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.Сейчас здание сильно повреждено после боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты — бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра Николаевича, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, возвращают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
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Житель Мариуполя рассказал о побеге украинских военных из здания музея
Украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалёку от завода "Азовсталь", на котором остаются последние в Мариуполе заблокированные подразделения националистов, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее неоднократно сообщалось об использовании украинскими войсками и нацбатами гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций и тактике "живого щита". В Мариупольском краеведческом музее была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были отсюда выбиты. "Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", - рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.
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в мире, украина, донбасс, мариуполь, вооруженные силы украины
13:57 16.04.2022 (обновлено: 18:22 16.04.2022)
 
Украинские военные сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали"

Житель Мариуполя рассказал о сбежавших с позиций в музее возле "Азовстали" бойцах ВСУ

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения националистов в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее неоднократно сообщалось об использовании украинскими войсками и нацбатами гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций и тактике "живого щита". В Мариупольском краеведческом музее была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были оттуда выбиты.
"Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.
Сейчас здание сильно повреждено после боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты — бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра Николаевича, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, возвращают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.
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Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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