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Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками - РИА Новости, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783874316.html
Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками
Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками - РИА Новости, 16.04.2022
Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками
Министерство обороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками, а общая сумма военной помощи Украине превысила 200 миллионов евро, сообщает... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:00
2022-04-16T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
артис пабрикс
эгилс левитс
владимир путин
россия
латвия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство обороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками, а общая сумма военной помощи Украине превысила 200 миллионов евро, сообщает пресс-служба ведомства.По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, в настоящее время на Украину доставлены "беспилотные летательные аппараты, которые служат разведывательными средствами как для ротных, так и для бригадных подразделений".Минобороны отмечает, что на данный момент Латвия оказала Украине помощь на сумму свыше 200 миллионов евро, поставив на Украину оружие, личное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны Stinger.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/bespilotnik-1783815428.html
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в мире, артис пабрикс, эгилс левитс, владимир путин, россия, латвия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:00 16.04.2022
 
Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками

Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии на территории Херсонской области
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии на территории Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии на территории Херсонской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство обороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками, а общая сумма военной помощи Украине превысила 200 миллионов евро, сообщает пресс-служба ведомства.
"В поддержку Украины... министерство обороны организовало обучение вооруженных сил Украины работе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, в настоящее время на Украину доставлены "беспилотные летательные аппараты, которые служат разведывательными средствами как для ротных, так и для бригадных подразделений".
Минобороны отмечает, что на данный момент Латвия оказала Украине помощь на сумму свыше 200 миллионов евро, поставив на Украину оружие, личное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны Stinger.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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