https://ria.ru/20220416/ukraina-1783873348.html

Минтранс ФРГ рассказал о нарушениях в логистике из-за событий на Украине

Минтранс ФРГ рассказал о нарушениях в логистике из-за событий на Украине - РИА Новости, 16.04.2022

Минтранс ФРГ рассказал о нарушениях в логистике из-за событий на Украине

Нарушения в логистике, в частности, сбои в цепочках поставок и нехватка персонала наблюдаются в связи со спецоперацией России на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:48

2022-04-16T12:48

2022-04-16T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Нарушения в логистике, в частности, сбои в цепочках поставок и нехватка персонала наблюдаются в связи со спецоперацией России на Украине, заявил в интервью медиагруппе RND министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг."Министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий. Мы находимся в тесном контакте с пострадавшими секторами. Цепочки поставок сильно пострадали. Например, меньше используется "Шелковый путь", потому что экспедиторы исходят из рисков при перевозке товаров по нему. Около ста тысяч украинских водителей-дальнобойщиков не хватает в Польше, потому что они были призваны на военную службу. Это 37% всех водителей грузовиков в Польше", - рассказал министр.Он добавил, что в настоящее время очень важно "построить железнодорожное сообщение на Украину", чтобы перевозить больше предметов первой необходимости при содействии небольших групп персонала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/tseny-1783173129.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, германия, россия