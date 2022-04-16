Минтранс ФРГ рассказал о нарушениях в логистике из-за событий на Украине
Глава Минтранса ФРГ Виссинг рассказал о нарушениях в логистике из-за событий на Украине
© AP Photo / Matthias SchraderГрузовые автомобили на границе Польши
© AP Photo / Matthias Schrader
Грузовые автомобили на границе Польши. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Нарушения в логистике, в частности, сбои в цепочках поставок и нехватка персонала наблюдаются в связи со спецоперацией России на Украине, заявил в интервью медиагруппе RND министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.
"Министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий. Мы находимся в тесном контакте с пострадавшими секторами. Цепочки поставок сильно пострадали. Например, меньше используется "Шелковый путь", потому что экспедиторы исходят из рисков при перевозке товаров по нему. Около ста тысяч украинских водителей-дальнобойщиков не хватает в Польше, потому что они были призваны на военную службу. Это 37% всех водителей грузовиков в Польше", - рассказал министр.
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Он добавил, что в настоящее время очень важно "построить железнодорожное сообщение на Украину", чтобы перевозить больше предметов первой необходимости при содействии небольших групп персонала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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