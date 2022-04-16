https://ria.ru/20220416/ukraina-1783864675.html
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 16.04.2022
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск
Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам в субботу официальный представитель... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:03
2022-04-16T11:03
2022-04-16T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Продвижение ВС РФ через освобожденные населенные пункты Харьковской области. Видео Минобороны России
Продвижение подразделений ВС РФ через освобождённые от украинских националистических вооружённых формирований населенные пункты Харьковской области.
2022-04-16T11:03
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, в мире, видео
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-16T11:03
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PT2M01S
11:03 16.04.2022 (обновлено: 18:32 16.04.2022)
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск
Российская авиация за ночь поразила 67 районов сосредоточения военных и техники ВСУ