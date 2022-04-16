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Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск

Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 16.04.2022

Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения украинских войск

Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам в субботу официальный представитель... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:03

2022-04-16T11:03

2022-04-16T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал генерал.

украина

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Продвижение ВС РФ через освобожденные населенные пункты Харьковской области. Видео Минобороны России Продвижение подразделений ВС РФ через освобождённые от украинских националистических вооружённых формирований населенные пункты Харьковской области. 2022-04-16T11:03 true PT2M01S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, в мире, видео