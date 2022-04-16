https://ria.ru/20220416/ukraina-1783864262.html

Российские войска уничтожили на Украине 133 самолета и 458 беспилотников

Российские войска уничтожили на Украине 133 самолета и 458 беспилотников - РИА Новости, 16.04.2022

Российские войска уничтожили на Украине 133 самолета и 458 беспилотников

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили 133 самолёта и 458 беспилотников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:02

2022-04-16T11:02

2022-04-16T18:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили 133 самолёта и 458 беспилотников, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/zavod-1783862678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа российских военнослужащих дорожно-комендантского гарнизона в ходе спецоперации на Украине Работа военнослужащих дорожно-комендантского гарнизона при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине. 2022-04-16T11:02 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр