https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863916.html

ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь

ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь - РИА Новости, 16.04.2022

ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь

Воздушно-космические силы РФ уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:57

2022-04-16T10:57

2022-04-16T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

полтава

николаев (украина)

одесская область

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения", - сказал генерал.Он уточнил, что в районе Николаева уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения, на юго-востоке Полтавы - центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, южнее Полтавы - база хранения зенитно-ракетного вооружения, в населенном пункте Гусаровка - район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

полтава

николаев (украина)

одесская область

украина

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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он. Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ. 2022-04-16T10:57 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, полтава, николаев (украина), одесская область, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков