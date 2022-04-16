https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863916.html
ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь
ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь - РИА Новости, 16.04.2022
ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь
Воздушно-космические силы РФ уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:57
2022-04-16T10:57
2022-04-16T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
полтава
николаев (украина)
одесская область
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения", - сказал генерал.Он уточнил, что в районе Николаева уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения, на юго-востоке Полтавы - центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, южнее Полтавы - база хранения зенитно-ракетного вооружения, в населенном пункте Гусаровка - район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
полтава
николаев (украина)
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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он.
Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
2022-04-16T10:57
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PT1M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, полтава, николаев (украина), одесская область, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:57 16.04.2022 (обновлено: 12:52 16.04.2022)
ВКС уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь
Конашенков: ВКС высокоточными ракетами уничтожили 16 военных объектов на Украине за ночь