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Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов - РИА Новости, 16.04.2022
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:46
2022-04-16T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
украина
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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он. Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:46 16.04.2022 (обновлено: 12:50 16.04.2022)
 
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов

Конашенков: ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 811 украинских военных объектов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - перечислил Конашенков.
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