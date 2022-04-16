https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов - РИА Новости, 16.04.2022
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:46
2022-04-16T10:46
2022-04-16T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он.
Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
2022-04-16T10:46
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:46 16.04.2022 (обновлено: 12:50 16.04.2022)
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
Конашенков: ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 811 украинских военных объектов