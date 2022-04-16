https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html

Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов

Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов - РИА Новости, 16.04.2022

Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов

Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:46

2022-04-16T10:46

2022-04-16T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 811 объектов украинской армии, среди которых 43 пункта управления подразделений украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

украина

россия

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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он. Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ. 2022-04-16T10:46 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков