https://ria.ru/20220416/ukraina-1783855910.html
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:15
2022-04-16T09:15
2022-04-16T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 249 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о двух раненых мирных жителях", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:15 16.04.2022 (обновлено: 09:27 16.04.2022)
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости.
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 249 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о двух раненых мирных жителях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.