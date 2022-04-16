https://ria.ru/20220416/ugrozy-1783846808.html

Антонов: США запугивают страны Латинской Америки из-за их позиции по России

Антонов: США запугивают страны Латинской Америки из-за их позиции по России - РИА Новости, 16.04.2022

Антонов: США запугивают страны Латинской Америки из-за их позиции по России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям и... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T04:57

2022-04-16T04:57

2022-04-16T05:00

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям и пренебрегают сопутствующими рисками для региона.Заместитель госсекретаря Брайан Николс ранее заявил, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с правительством.По словам Антонова, Вашингтон не беспокоит "очевидный вред" санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму. Там он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша