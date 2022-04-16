04:57 16.04.2022 (обновлено: 05:00 16.04.2022)
Антонов: США запугивают страны Латинской Америки из-за их позиции по России
Посол Антонов обвинил США в запугивании стран Латинской Америки из-за их позиции по России
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям и пренебрегают сопутствующими рисками для региона.
"Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному "крестовому походу" против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании", - сказал посол.
По словам Антонова, Вашингтон не беспокоит "очевидный вред" санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму. Там он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.