https://ria.ru/20220416/tyurma-1783854601.html

Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации

Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации - РИА Новости, 16.04.2022

Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, рассказал РИА Новости, что в отсутствие других источников объективных новостей РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:58

2022-04-16T08:58

2022-04-16T12:02

в мире

сша

таиланд

виктор бут

нью-йорк (город)

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БАНГКОК, 16 апр — РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, рассказал РИА Новости, что в отсутствие других источников объективных новостей из России получает "более или менее объективную информацию" о родине и о специальной военной операции России на Украине только из шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News, когда известный телеведущий упоминает Россию и Украину."Объективной информации ни о России, ни о спецоперации практически нет, мы здесь можем смотреть только CNN и Fox News. Российские газеты приходят и сейчас, но с большим опозданием. Еще выписываю Wall Street Journal", — рассказал Бут корреспонденту агентства по телефону.По его словам, сейчас даже те из заключенных, кто вообще мало знает о России и Украине, говорят, что то, что транслирует о ситуации на Украине американское телевидение, — "полная ерунда"."Так и есть. И речь не только о самой информации, которая подается совершенно однобоко и содержит массу непроверенных фактов и откровенных фейков. Но они даже картинки не могут правильные подобрать: много картинок, которые просто не соответствуют тем географическим пунктам, о которых идет речь, и военной технике, о которой рассказывают", — сказал россиянин."Вот Такера Карлсона смотрю, конечно, и что-то узнаю, если он касается темы России и спецоперации. Но он такой на Fox один, все остальные немногим отличаются от тех, кто на CNN. Только у него одного программа взвешенная", — сказал Бут.Он также сообщил РИА Новости, что сейчас чувствует себя хорошо, каких-либо последствий недавно перенесенной в тюрьме коронавирусной инфекции не испытывает.Ранее Бут сообщил РИА Новости электронным письмом, что во время прошедшей вспышки COVID-19 в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, где он находится, был объявлен длительный локдаун, по условиям которого заключенные не имели доступа к телефону и электронной почте.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220207/zissu-1771401346.html

https://ria.ru/20220208/but-1771603659.html

https://ria.ru/20220207/ssha-1771403934.html

сша

таиланд

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, таиланд, виктор бут, нью-йорк (город)