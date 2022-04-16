https://ria.ru/20220416/tseny-1783844694.html

Немцев предупредили о дальнейшем росте цен

Немцев предупредили о дальнейшем росте цен - РИА Новости, 16.04.2022

Немцев предупредили о дальнейшем росте цен

Стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:59

2022-04-16T02:59

2022-04-16T09:56

в мире

германия

россия

украина

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Ежеквартальный отчет издания о ценах показывает, что стоимость жизнь дорожает не только из-за цен на электричество. В среднем рост цен на продукты составил 6,2%: хлеб подорожал на 7,1%, растительное масло стало в некоторых магазинах дефицитом, а рост цен на него составил около 30%.При этом, согласно индексу потребительских цен, в марте общий уровень инфляции составил 7,3%. Как отмечает издание, еще большее беспокойство вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах, поэтому следует опасаться того, что, по крайней мере, часть из этих процессов отразится на потребительских ценах с некоторой задержкой во времени.Так, цены, устанавливаемые производителями сельскохозяйственной продукции, по сравнению с февралем прошлого года на зерновые выросли на 33%, на картофель — 88%, на рапс — 52%, а на молоко — 30%.Оптовые цены также выросли, подчеркивает FAZ. В течение 12 месяцев оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70%, значительно выросли цены на твердое топливо (62%), руды и металлы подорожали на 55,8%, а зерно, табачное сырье, семена и корма для животных выросли в стоимости на 43%, предупреждает издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

германия

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в мире, германия, россия, украина, европа, санкции в отношении россии