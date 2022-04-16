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Немцев предупредили о дальнейшем росте цен - РИА Новости, 16.04.2022
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Немцев предупредили о дальнейшем росте цен
Немцев предупредили о дальнейшем росте цен - РИА Новости, 16.04.2022
Немцев предупредили о дальнейшем росте цен
Стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:59
2022-04-16T09:56
в мире
германия
россия
украина
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Ежеквартальный отчет издания о ценах показывает, что стоимость жизнь дорожает не только из-за цен на электричество. В среднем рост цен на продукты составил 6,2%: хлеб подорожал на 7,1%, растительное масло стало в некоторых магазинах дефицитом, а рост цен на него составил около 30%.При этом, согласно индексу потребительских цен, в марте общий уровень инфляции составил 7,3%. Как отмечает издание, еще большее беспокойство вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах, поэтому следует опасаться того, что, по крайней мере, часть из этих процессов отразится на потребительских ценах с некоторой задержкой во времени.Так, цены, устанавливаемые производителями сельскохозяйственной продукции, по сравнению с февралем прошлого года на зерновые выросли на 33%, на картофель — 88%, на рапс — 52%, а на молоко — 30%.Оптовые цены также выросли, подчеркивает FAZ. В течение 12 месяцев оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70%, значительно выросли цены на твердое топливо (62%), руды и металлы подорожали на 55,8%, а зерно, табачное сырье, семена и корма для животных выросли в стоимости на 43%, предупреждает издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html
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в мире, германия, россия, украина, европа, санкции в отношении россии
02:59 16.04.2022 (обновлено: 09:56 16.04.2022)
 
Немцев предупредили о дальнейшем росте цен

FAZ: увеличение оптовых цен немецкими производителями отразится на потребителях

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ежеквартальный отчет издания о ценах показывает, что стоимость жизнь дорожает не только из-за цен на электричество. В среднем рост цен на продукты составил 6,2%: хлеб подорожал на 7,1%, растительное масло стало в некоторых магазинах дефицитом, а рост цен на него составил около 30%.
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При этом, согласно индексу потребительских цен, в марте общий уровень инфляции составил 7,3%. Как отмечает издание, еще большее беспокойство вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах, поэтому следует опасаться того, что, по крайней мере, часть из этих процессов отразится на потребительских ценах с некоторой задержкой во времени.
Так, цены, устанавливаемые производителями сельскохозяйственной продукции, по сравнению с февралем прошлого года на зерновые выросли на 33%, на картофель — 88%, на рапс — 52%, а на молоко — 30%.
Оптовые цены также выросли, подчеркивает FAZ. В течение 12 месяцев оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70%, значительно выросли цены на твердое топливо (62%), руды и металлы подорожали на 55,8%, а зерно, табачное сырье, семена и корма для животных выросли в стоимости на 43%, предупреждает издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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