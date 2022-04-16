https://ria.ru/20220416/tripoli-1783843907.html
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн - РИА Новости, 16.04.2022
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн
Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:46
2022-04-16T02:46
2022-04-16T10:57
в мире
ливия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.По информации источников телеканала, колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан.О причинах их прибытия пока не сообщается.
https://ria.ru/20220210/liviya-1772093776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия
02:46 16.04.2022 (обновлено: 10:57 16.04.2022)
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн
Al-Arabiya: в ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн