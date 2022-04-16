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СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн - РИА Новости, 16.04.2022
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СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн - РИА Новости, 16.04.2022
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн
Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:46
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в мире
ливия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.По информации источников телеканала, колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан.О причинах их прибытия пока не сообщается.
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в мире, ливия
02:46 16.04.2022 (обновлено: 10:57 16.04.2022)
 
СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн

Al-Arabiya: в ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкТриполи, Ливия
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

"Более трех вооруженных колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга", — говорится в сообщении телеканала.

По информации источников телеканала, колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан.
О причинах их прибытия пока не сообщается.
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