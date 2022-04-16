https://ria.ru/20220416/tripoli-1783843907.html

СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн

СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн - РИА Новости, 16.04.2022

СМИ: в ливийскую столицу вошли несколько вооруженных колонн

Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:46

2022-04-16T02:46

2022-04-16T10:57

в мире

ливия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.По информации источников телеканала, колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан.О причинах их прибытия пока не сообщается.

https://ria.ru/20220210/liviya-1772093776.html

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливия