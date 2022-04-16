https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html

Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"

Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна" - РИА Новости, 16.04.2022

Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"

Новая выставка в Третьяковской галерее посвящена русскому модерну. Портреты Шаляпина и Ахматовой соседствуют с рекламными плакатами и афишами костюмных... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:10

третьяковская галерея

николай гумилев

париж

европа

мариинский театр

анна ахматова

константин сомов

леон бакст

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая выставка в Третьяковской галерее посвящена русскому модерну. Портреты Шаляпина и Ахматовой соседствуют с рекламными плакатами и афишами костюмных вечеринок, графикой и скульптурой. О том, в чем актуальность экспозиции и почему она всем понятна, — в материале РИА Новости.Случай со звездойСамый звездный сюжет на выставке — картина, мимо которой невозможно пройти: портрет Шаляпина в роли Олоферна кисти Александра Головина.Художник написал знаменитого певца в образе героя из оперы Александра Серова "Юдифь", которая шла в Мариинском театре. Интересна история создания полотна.Однажды после спектакля Шаляпин в гриме поднялся в мастерскую Головина над сценой Мариинки. Там накрыли столы — певец никогда не посещал друзей в одиночестве, его сопровождали свита и друзья, которые произносили тосты, исполняли романсы. Пока они пировали, художник и модель работали над портретом.Отголоски Климта и Мухи"Лицо" выставки — работа кисти Горюшкина-Сорокопудова "Листопад. Портрет В. В. Иссинской". По стилистике картину можно сравнить с полотнами Густава Климта: Варвара Иссинская изображена в профиль в окружении вихря из золотых, красных и желтых листьев. Сразу вспоминается золотой период австрийского мастера.Отголоски работ западных художников — в произведениях Федора Боткина, которого сравнивают с Альфонсом Мухой. Боткин много работал в Европе, поэтому не перенимал отечественных традиций модерна. Но после его смерти все наследие перевезли в Россию.Он был в родстве с семьей Третьяковых, и несколько произведений вошли в состав коллекции ГТГ. Показанные в экспозиции "Женский силуэт", "Вечер на берегу озера" выполнены в ярких и сочных красках, при этом художник сделал акцент на пластичности фигур и естественных позах.Лучше всего передают атмосферу времени портреты — Николая Гумилева и Анны Ахматовой художницы Ольги Делла-Вос-Кардовской, певицы Валентины Кузы и поэта Михаила Кузьмина кисти Головина. Персонажей узнаешь сразу — даже когда они изображены в театральных костюмах. Балы и маскарадыВитязи, царевны, казаки и утонченные барышни рекламируют разные товары, услуги и мероприятия на плакатах эпохи модерна. Этому направлению отведен большой зал.Плакаты должны были просвещать, воспитывать эстетический вкус потребителя и зрителя. Среди авторов — известные имена: Бакст, Сомов, Судейкин, Лансере.Одна из самых больших работ — авторства Льва Бакста. Это плакат, выполненный мастером, к постановке "Мученичество Святого Себастьяна" 1911 года в Париже. Шесть внушительных фигур облачены в яркие одежды, привлекающие взгляд.К тому времени он уже стал популярным художником, весь Париж был в восторге от Дягилева и его "Русских сезонов", для которых Бакст создал множество работ. Афиши в стиле эскизных набросков подчеркивали уникальность его стиля.Самые красочные — афиши илюстрированного журнала "Нива", где печатались Толстой, Чехов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин. Это своеобразный архив времяпрепровождения россиян на рубеже XIX-XX веков.До революции тираж "Нивы" достигал 240 тысяч экземпляров. В 1904-м по числу подписчиков в мире издание уступало только Illustrated London News. Рисовать обложки считали престижным занятием.Плакат спектакля московского кабаре "Летучая мышь" напоминает афишу современного боевика. Реклама гастролей оперной певицы выглядит как витрина модного магазина. А приглашение на базар "Праздник цветов" дает фору любому блокбастеру по динамике и количеству деталей.Модерн был эпохой экспериментов, увлечения Древней Грецией, Ренессансом, Востоком, теософией или фольклорными мотивами. А романтический оптимизм и философские размышления того времени актуальны и сейчас.Выставка "Лики модерна" продлится до 14 августа.

https://ria.ru/20220409/teatr-1782536107.html

париж

европа

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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