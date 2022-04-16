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Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна" - РИА Новости, 16.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html
Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"
Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна" - РИА Новости, 16.04.2022
Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"
Новая выставка в Третьяковской галерее посвящена русскому модерну. Портреты Шаляпина и Ахматовой соседствуют с рекламными плакатами и афишами костюмных... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:00
2022-04-16T08:10
третьяковская галерея
николай гумилев
париж
европа
мариинский театр
анна ахматова
константин сомов
леон бакст
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая выставка в Третьяковской галерее посвящена русскому модерну. Портреты Шаляпина и Ахматовой соседствуют с рекламными плакатами и афишами костюмных вечеринок, графикой и скульптурой. О том, в чем актуальность экспозиции и почему она всем понятна, — в материале РИА Новости.Случай со звездойСамый звездный сюжет на выставке — картина, мимо которой невозможно пройти: портрет Шаляпина в роли Олоферна кисти Александра Головина.Художник написал знаменитого певца в образе героя из оперы Александра Серова "Юдифь", которая шла в Мариинском театре. Интересна история создания полотна.Однажды после спектакля Шаляпин в гриме поднялся в мастерскую Головина над сценой Мариинки. Там накрыли столы — певец никогда не посещал друзей в одиночестве, его сопровождали свита и друзья, которые произносили тосты, исполняли романсы. Пока они пировали, художник и модель работали над портретом.Отголоски Климта и Мухи"Лицо" выставки — работа кисти Горюшкина-Сорокопудова "Листопад. Портрет В. В. Иссинской". По стилистике картину можно сравнить с полотнами Густава Климта: Варвара Иссинская изображена в профиль в окружении вихря из золотых, красных и желтых листьев. Сразу вспоминается золотой период австрийского мастера.Отголоски работ западных художников — в произведениях Федора Боткина, которого сравнивают с Альфонсом Мухой. Боткин много работал в Европе, поэтому не перенимал отечественных традиций модерна. Но после его смерти все наследие перевезли в Россию.Он был в родстве с семьей Третьяковых, и несколько произведений вошли в состав коллекции ГТГ. Показанные в экспозиции "Женский силуэт", "Вечер на берегу озера" выполнены в ярких и сочных красках, при этом художник сделал акцент на пластичности фигур и естественных позах.Лучше всего передают атмосферу времени портреты — Николая Гумилева и Анны Ахматовой художницы Ольги Делла-Вос-Кардовской, певицы Валентины Кузы и поэта Михаила Кузьмина кисти Головина. Персонажей узнаешь сразу — даже когда они изображены в театральных костюмах. Балы и маскарадыВитязи, царевны, казаки и утонченные барышни рекламируют разные товары, услуги и мероприятия на плакатах эпохи модерна. Этому направлению отведен большой зал.Плакаты должны были просвещать, воспитывать эстетический вкус потребителя и зрителя. Среди авторов — известные имена: Бакст, Сомов, Судейкин, Лансере.Одна из самых больших работ — авторства Льва Бакста. Это плакат, выполненный мастером, к постановке "Мученичество Святого Себастьяна" 1911 года в Париже. Шесть внушительных фигур облачены в яркие одежды, привлекающие взгляд.К тому времени он уже стал популярным художником, весь Париж был в восторге от Дягилева и его "Русских сезонов", для которых Бакст создал множество работ. Афиши в стиле эскизных набросков подчеркивали уникальность его стиля.Самые красочные — афиши илюстрированного журнала "Нива", где печатались Толстой, Чехов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин. Это своеобразный архив времяпрепровождения россиян на рубеже XIX-XX веков.До революции тираж "Нивы" достигал 240 тысяч экземпляров. В 1904-м по числу подписчиков в мире издание уступало только Illustrated London News. Рисовать обложки считали престижным занятием.Плакат спектакля московского кабаре "Летучая мышь" напоминает афишу современного боевика. Реклама гастролей оперной певицы выглядит как витрина модного магазина. А приглашение на базар "Праздник цветов" дает фору любому блокбастеру по динамике и количеству деталей.Модерн был эпохой экспериментов, увлечения Древней Грецией, Ренессансом, Востоком, теософией или фольклорными мотивами. А романтический оптимизм и философские размышления того времени актуальны и сейчас.Выставка "Лики модерна" продлится до 14 августа.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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третьяковская галерея, николай гумилев, париж, европа, мариинский театр, анна ахматова, константин сомов, леон бакст, федор шаляпин, музеи, александр серов, антон чехов, федор тютчев, сергей есенин, сергей дягилев, куда сходить , что посмотреть , выставки
08:00 16.04.2022 (обновлено: 08:10 16.04.2022)
 

Машина времени в Третьяковке: почему надо идти на "Лики модерна"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРекламный плакат подписки на журнал "Нива" на 1908 год, представленный на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Рекламный плакат подписки на журнал Нива на 1908 год, представленный на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая выставка в Третьяковской галерее посвящена русскому модерну. Портреты Шаляпина и Ахматовой соседствуют с рекламными плакатами и афишами костюмных вечеринок, графикой и скульптурой. О том, в чем актуальность экспозиции и почему она всем понятна, — в материале РИА Новости.

Случай со звездой

Самый звездный сюжет на выставке — картина, мимо которой невозможно пройти: портрет Шаляпина в роли Олоферна кисти Александра Головина.
Художник написал знаменитого певца в образе героя из оперы Александра Серова "Юдифь", которая шла в Мариинском театре. Интересна история создания полотна.
Однажды после спектакля Шаляпин в гриме поднялся в мастерскую Головина над сценой Мариинки. Там накрыли столы — певец никогда не посещал друзей в одиночестве, его сопровождали свита и друзья, которые произносили тосты, исполняли романсы. Пока они пировали, художник и модель работали над портретом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

"Картину создали за одну ночь, — рассказывает куратор Надежда Мусянкова. — На портрете заметны стремительные мазки, ведь художник очень торопился".

Отголоски Климта и Мухи

"Лицо" выставки — работа кисти Горюшкина-Сорокопудова "Листопад. Портрет В. В. Иссинской". По стилистике картину можно сравнить с полотнами Густава Климта: Варвара Иссинская изображена в профиль в окружении вихря из золотых, красных и желтых листьев. Сразу вспоминается золотой период австрийского мастера.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Девушка на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Девушка на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Отголоски работ западных художников — в произведениях Федора Боткина, которого сравнивают с Альфонсом Мухой. Боткин много работал в Европе, поэтому не перенимал отечественных традиций модерна. Но после его смерти все наследие перевезли в Россию.
Он был в родстве с семьей Третьяковых, и несколько произведений вошли в состав коллекции ГТГ. Показанные в экспозиции "Женский силуэт", "Вечер на берегу озера" выполнены в ярких и сочных красках, при этом художник сделал акцент на пластичности фигур и естественных позах.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует картину художника Александра Головина "Портрет В. И. Кузы"
Девушка фотографирует картину художника Александра Головина Портрет В. И. Кузы - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка фотографирует картину художника Александра Головина "Портрет В. И. Кузы"
Лучше всего передают атмосферу времени портреты — Николая Гумилева и Анны Ахматовой художницы Ольги Делла-Вос-Кардовской, певицы Валентины Кузы и поэта Михаила Кузьмина кисти Головина. Персонажей узнаешь сразу — даже когда они изображены в театральных костюмах.

Балы и маскарады

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПлакаты, представленные на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Плакаты, представленные на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Плакаты, представленные на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Витязи, царевны, казаки и утонченные барышни рекламируют разные товары, услуги и мероприятия на плакатах эпохи модерна. Этому направлению отведен большой зал.

"Это как машина времени, — отмечает хранитель отдела графики XVIII — начала XX века Елизавета Горелышева. — Не нужно иметь искусствоведческое образование. Здесь погружаешься в ту эпоху: понимаешь, какие проходили художественные или автомобильные выставки, балы, карнавалы, что было тогда популярно и модно".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАфиша спектакля "Мученичество святого Себастьяна", представленная на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Афиша спектакля Мученичество святого Себастьяна, представленная на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Афиша спектакля "Мученичество святого Себастьяна", представленная на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Плакаты должны были просвещать, воспитывать эстетический вкус потребителя и зрителя. Среди авторов — известные имена: Бакст, Сомов, Судейкин, Лансере.
Одна из самых больших работ — авторства Льва Бакста. Это плакат, выполненный мастером, к постановке "Мученичество Святого Себастьяна" 1911 года в Париже. Шесть внушительных фигур облачены в яркие одежды, привлекающие взгляд.

"Особенность таких именитых мастеров, как Бакст, в том, что они не ориентировались на вкусы публики, а продвигали собственный художественный язык, — поясняет Горелышева. — Плакаты, по сути, это эскизы его костюмов".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМужчина на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Мужчина на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
К тому времени он уже стал популярным художником, весь Париж был в восторге от Дягилева и его "Русских сезонов", для которых Бакст создал множество работ. Афиши в стиле эскизных набросков подчеркивали уникальность его стиля.
Самые красочные — афиши илюстрированного журнала "Нива", где печатались Толстой, Чехов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин. Это своеобразный архив времяпрепровождения россиян на рубеже XIX-XX веков.
До революции тираж "Нивы" достигал 240 тысяч экземпляров. В 1904-м по числу подписчиков в мире издание уступало только Illustrated London News. Рисовать обложки считали престижным занятием.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Девушка на выставке Лики модерна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка на выставке "Лики модерна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Плакат спектакля московского кабаре "Летучая мышь" напоминает афишу современного боевика. Реклама гастролей оперной певицы выглядит как витрина модного магазина. А приглашение на базар "Праздник цветов" дает фору любому блокбастеру по динамике и количеству деталей.
Модерн был эпохой экспериментов, увлечения Древней Грецией, Ренессансом, Востоком, теософией или фольклорными мотивами. А романтический оптимизм и философские размышления того времени актуальны и сейчас.
Выставка "Лики модерна" продлится до 14 августа.
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КультураТретьяковская галереяНиколай ГумилевПарижЕвропаМариинский театрАнна АхматоваКонстантин СомовЛеон БакстФедор ШаляпинМузеиАлександр СеровАнтон ЧеховФедор ТютчевСергей ЕсенинСергей Дягилевкуда сходитьчто посмотретьВыставки
 
 
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