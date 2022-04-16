12:27 16.04.2022 (обновлено: 18:26 16.04.2022)
Путин подписал закон, допускающий валютные тарифы на перевалку СПГ
Путин подписал закон, допускающий валютные тарифы на перевалку СПГ с терминалов "Новатэка"
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах компании "Новатэк" в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на снижение валютных рисков развития производства СПГ в Арктической зоне РФ. Он допускает установление в иностранной валюте ставок на услуги по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, произведенного в Арктической зоне РФ - причем на весь срок окупаемости инвестиционных проектов строительства и эксплуатации таких комплексов. При этом расчеты за такие услуги должны будут осуществляться в рублях.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в марте 2021 года говорил, что компания попросила правительство дать возможность устанавливать в иностранной валюте тарифы на перевалку СПГ на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске.
Он отмечал, что по российским законам тарифы на перевалку СПГ могут устанавливаться только в рублях, но компания попросила кабмин сделать исключение, позволив в своих проектах фиксировать эти тарифы в иностранной валюте, поскольку "Новатэк" получает валютное проектное финансирование. Это позволит показать финансирующим банкам стабильность проектов и возможность их безрисковой реализации, пояснял Михельсон.