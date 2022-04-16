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Путин подписал закон, допускающий валютные тарифы на перевалку СПГ

Путин подписал закон, допускающий валютные тарифы на перевалку СПГ - РИА Новости, 16.04.2022

Путин подписал закон, допускающий валютные тарифы на перевалку СПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах компании... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:27

2022-04-16T12:27

2022-04-16T18:26

россия

экономика

новатэк

мурманск

камчатский край

леонид михельсон

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах компании "Новатэк" в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на снижение валютных рисков развития производства СПГ в Арктической зоне РФ. Он допускает установление в иностранной валюте ставок на услуги по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, произведенного в Арктической зоне РФ - причем на весь срок окупаемости инвестиционных проектов строительства и эксплуатации таких комплексов. При этом расчеты за такие услуги должны будут осуществляться в рублях.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в марте 2021 года говорил, что компания попросила правительство дать возможность устанавливать в иностранной валюте тарифы на перевалку СПГ на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске.Он отмечал, что по российским законам тарифы на перевалку СПГ могут устанавливаться только в рублях, но компания попросила кабмин сделать исключение, позволив в своих проектах фиксировать эти тарифы в иностранной валюте, поскольку "Новатэк" получает валютное проектное финансирование. Это позволит показать финансирующим банкам стабильность проектов и возможность их безрисковой реализации, пояснял Михельсон.

https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, новатэк, мурманск, камчатский край, леонид михельсон, владимир путин